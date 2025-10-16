La Coalición Cívica acusó a Martín Menem de “cajonear” los proyectos aprobados en Diputados

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de “cajonear” los proyectos de ley aprobados en la sesión del 8 de octubre pasado, hace ya ocho días, y le recordó que es “su deber” remitir las iniciativas al Senado para que sigan allí con el trámite parlamentario.

Según advirtió en una nota enviada al titular de la Cámara baja, “los proyectos de ley aprobados por Diputados siguen cajoneados en la Presidencia”.

“Entre ellos, la reforma que limita los DNU y la delegación legislativa, y la ley de financiamiento del sistema científico argentino”, mencionó el presidente del partido liderado por Elisa Carrió.

También se aprobaron en la misma sesión iniciativas como la emergencia de Pymes y Micropymes, la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias, y el proyecto de Máximo Kirchner para reafirmar las facultades del Congreso para autorizar operaciones de deuda pública con organismos internacionales y países extranjeros.

“Por esta nota formal, le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, cuestionó Ferraro.

Y agregó que “es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso”.

“Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen. La única salida es clara: respetar la Constitución, cumplir la ley y dejar atrás la lógica del atajo que tanto daño le hizo a la República”, concluyó el legislador de la oposición.

Con información de la agencia Noticias Argentinas