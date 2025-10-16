Más promesas de Luis Caputo a empresarios: Reforma laboral/tributaria y no habrá devaluación

El ministro de Economía aseguró que avanzará con reformas estructurales y descartó una devaluación como mecanismo para ganar competitividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó ante los principales empresarios del país que el gobierno no utilizará la devaluación como herramienta para ganar competitividad y en cambio avanzará con las reformas laboral y tributaria. Durante su intervención en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el funcionario delineó los próximos pasos de la política económica en un contexto de tensión cambiaria.

Rechazo a la devaluación

Caputo se mostró contundente al descartar una depreciación del peso como mecanismo para mejorar la competitividad argentina. «Realmente a esta altura encuentro casi arcaico a la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil», subrayó el ministro desde Estados Unidos, donde se encuentra en una gira oficial.

El titular del Palacio de Hacienda argumentó que «la competitividad no debe venir más de una devaluación» y en cambio propuso un camino basado en reformas estructurales. «Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: baja de impuestos, esta reforma laboral, tributaria y que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables», explicó.

Las reformas de «segunda generación»

Caputo anunció que «ahora viene una segunda etapa que son las reformas de segunda generación», refiriéndose específicamente a los cambios laborales y tributarios. Sobre la reforma laboral, señaló: «Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011».

El ministro prometió un sistema «más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos». Respecto a la reforma tributaria, anticipó que «va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario» y añadió «incentivos para desarrollar el ahorro interno».

Balance y perspectivas

El funcionario hizo un balance positivo de la gestión económica, afirmando que «estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal, que Argentina no lograba desde hacía casi un centenar de años y además hay equilibrio monetario».

Caputo también valoró la baja de la inflación y prometió que en los próximos meses convergerá a las variaciones internacionales. Una de sus declaraciones más llamativas fue la referencia a que el gobierno está viendo «una recuperación de los salarios reales», aunque no proporcionó datos específicos que respalden esta afirmación.

Finalmente, el ministro convocó al sector empresario a acompañar el proceso de transformación: «Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país».