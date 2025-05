La Defensoría del Pueblo presentó su Informe Anual ante el Congreso

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación el informe de las actividades que desarrolló la institución el pasado año.

El Informe Anual 2024 se separó en capítulos dedicados a las distintas Áreas Temáticas que integran la institución:

. Identidad y Ciudadanía,

. Salud, Acción Social, Educación y Cultura,

. Servicios Públicos, Empresas y DD. HH., y Medio Ambiente,

. Seguridad Social y Trabajo,

. Asesoría Legal y Técnica,

. Grupos Vulnerables y

. Promoción de Derechos Humanos y Comunicación

También se hizo un resumen de lo actuado en Áreas de Apoyo como Relaciones Institucionales, Relaciones Internacionales y Registro, Notificaciones y Archivo.

Yendo específicamente a lo tratado en el Área de Identidad y Ciudadanía, nuevamente, el tema de mayor impacto fue la vulneración, privación o carencia en el ejercicio del derecho a la identidad, con un incremento notorio de actuaciones.

Esto se debió a la reanudación del trabajo en territorio. En particular, se llevaron a cabo operativos de documentación en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Renaper, que se denominó “Jornadas de Documentación 34 Escuelas”.

Además se continuó trabajando en el Programa sobre Derecho a la Identidad, a través de investigaciones relacionadas con la búsqueda de identidad biológica o paradero, observándose un aumento en los casos resueltos satisfactoriamente en relación con el año anterior.

En 2024, el Área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura, recibió una gran cantidad de reclamos relacionados con incrementos de cuotas de las empresas de medicina prepaga, junto con reclamos por inconvenientes al renovar el permiso otorgado por el Registro del Programa Cannabis (Reprocann) para el cultivo de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos.

Asimismo, se registraron reclamos por diversos tipos de prestaciones por parte de todos los subsistemas de salud (público, privado y seguridad social). La obstaculización en la aprobación de tratamientos y medicamentos, así como en la autorización de prestaciones para personas con discapacidad, se observa de manera generalizada en la mayoría de los financiadores.

De allí que, año tras año, todos aquellos tratamientos novedosos que van superando a los convencionales, se vuelven un problema para los/as pacientes, quienes se encuentran en la disyuntiva entre lo que prescribe su médico tratante y lo que su agente de salud le autoriza.

Por su parte, en el Área de Servicios Públicos, Empresas y Derechos Humanos, y Medio Ambiente, la mayoría de los reclamos estuvieron relacionados con cuestiones bancarias, dificultades para abonar las facturas de los servicios públicos, deficiencias en la prestación del servicio telefónico e internet y falta de suministro eléctrico, entre otros temas relevantes.

Asimismo, se recibieron reclamos por demoras en la resolución de reclamos por parte de la ex AFIP, así como aquellos vinculados al programa Procrear.

En materia de Medio Ambiente, los temas de mayor trascendencia estuvieron relacionados con la protección de la biodiversidad, que incluyen estudios sobre la protección y conservación de especies frente a obras públicas; las afectaciones a la calidad del aire y la contaminación sonora por infraestructura energética; y el monitoreo de las afectaciones a los ecosistemas terrestres, como humedales y bosques nativos, debido a la persistencia de actividades de deforestación.

Durante el año, las quejas más recurrentes recibidas por el Área de Seguridad Social y Trabajo, fueron por demoras en la resolución y posterior liquidación de los siguientes trámites: jubilaciones y pensiones por fallecimiento (con y sin moratoria), asignaciones familiares/universales, seguros por desempleo, derechos de acrecer en el beneficio, haberes devengados, bonos/refuerzo previsional, reparaciones históricas, falta de percepción del haber mínimo por parte de personas beneficiarias de rentas vitalicias, falta de pago de sentencias judiciales de reajuste de haberes y de altas de beneficios previsionales, jubilaciones para personas con VIH/hepatitis B o C, pensiones no contributivas (pensión universal para personas adultas mayores, madres de siete hijos y personas con VIH/hepatitis B o C), tarjeta Alimentar, reconocimientos de servicios, altas y bajas del monotributo social, descuentos indebidos, créditos/préstamos.

Otro de los problemas abordados durante 2024 por el Área de Grupos Vulnerables fue la demora en los expedientes que tramitan las pensiones no contributivas por discapacidad (PNC), sobre todo durante el primer trimestre, cuando se observó una virtual parálisis.

La situación explicada dio lugar a diversas líneas de trabajo de esta INDH. En primer lugar, se iniciaron actuaciones para cada caso que así lo requería, en las que se verificó la situación concreta del expediente y se determinó su estado, el órgano interviniente y la necesidad de agilizar o presentar nueva documentación. De esta forma se pudieron esclarecer los motivos de la demora y brindar un asesoramiento adecuado.

En segundo lugar, se inició una serie de reuniones con las autoridades de la ANDIS, en las que se acordaron procedimientos de interrelación para agilizar los trámites.

Finalmente, vale destacar que en 2024, los medios electrónicos se han afianzado como la principal vía de ingreso para todo tipo de documentación, ya sea para la recepción de reclamos o los intercambios con los diferentes organismos con los que interactúa la Defensoría.