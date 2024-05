La «gloria» es para pocos

Tener éste sentimiento no es para cualquiera. Si se lo tiene, muchas veces no se piensa en sí mismo, sino en los demás.

Alcanzar la «gloria» en algo, no tiene que ver con el dinero, con la fama, con el poder, sino con un espíritu de lucha inclaudicable, con esforzarse al máximo, con quedar en la memoria colectiva y por supuesto, en la Historia de un país…

En la Historia Política Argentina, tuvimos hace muchos años éstos tipos de seres, ellos querían construir un país, tener un territorio propio, soñaban con ser una Potencia Mundial… Después el tiempo, fue modificando ese espíritu y llegamos al presente, con seres que están muuuuuy lejos de aquellos «constructores de sueños».

Pero no todo fue así, en aquel entonces…

«Argentina mal parida»

Estuve hablando recientemente, con un profe del secundario que hacía muchos años no veía, colega del periodismo e Historiador cordobés, Daniel Bramble, que de la Historia Argentina sabe como una enciclopedia y me decía: «La gente en la actualidad en realidad no conoce lo que pasaba en ese tiempo, había un contrabando increíble, los reyes de España ‘no tenían idea»‘ de todo lo que se comercializaba a sus espaldas, los barcos bajaban en las barrancas de San Isidro, Bs As», relata.

«Llevaban el contrabando desde San Isidro a Buenos Aires por el camino de las Cañitas; la mayoría eran piratas ingleses y franceses, venían de todos lados, algunos paraban en Montevideo pero el objetivo era San Isidro», sentenció.

Argentina nació «mal parida», con piratas, contrabando y un sinnúmero de acciones fuera de la Ley.

España quedaba muy «lejos» para venir a «controlar» todo lo que se hacía o pasaba aquí; y de ésta manera, fue creciendo la idea de Independencia y de convertirse en un país Libre y Soberano.

Cuando eso se logró en 1816, la lucha comenzó a ser otra (Unitarios Vs Federales) y caemos en la cuenta que la denominada «grieta» siempre existió…

Posteriormente, se vivió un tiempo de dicha, los inmigrantes vinieron a trabajar, cultivar la tierra, construir y organizar una sociedad civilizada y es verdad, todos los tiempos fueron difíciles para Argentina pero había una idea de construir un «gran país»… Estaba todo «dado» para que fuera así (y paradójicamente, a pesar del saqueo y las administraciones fraudulentas que ha sufrido ésta tierra a lo largo de los años) lo sigue siendo.

Vinieron los próceres, la creación de la estructura social y productiva que hoy conocemos.

Hombres de la talla de San Martín (el Padre de la Patria), Sarmiento y muchos otros, le dieron a la Argentina una identidad de país próspero, culto, en donde uno podía construir un sueño…

Más acá en el tiempo (en éste sintético raconto de contar 400 años de Historia) ya en la época contemporánea, hombres de la talla de Yrigoyen, Illia y Perón, fue lo más destacable y posteriormente, Raúl Alfonsín, con la recuperación de la Democracia en 1983 (es importante destacar en éste punto que por 1ra vez en la Historia Argentina, el país vive 40 años de vida Democrática ininterrumpida) porque no se puede soslayar que cada vez que un gobierno democrático asumía por elección del pueblo, era «volteado» por las armas y la connivencia del partido contrario, así estuvimos muchos años, con procesos interrumpidos y los militares cumpliendo una función a la cuál no están capacitados.

Así transcurrió la Historia, con vaivenes, idas y vueltas, e innumerables veces con la idea de «volver a empezar»…

El Karma

Llegamos a hoy, a este tiempo en el que hemos sido parte de estos «vaivenes pendulares» que han sido el «karma» de Argentina: Del Neoliberalismo (disfrazado de Peronismo) de Carlos Menem, al Populismo (disfrazado de Peronismo) de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su homónimo Alberto.

Hoy, estamos en un nuevo tiempo…

Lo intentó Mauricio Macri (cambiar la Historia, el rumbo o como quiera llamarse) y lo logró los primeros dos años, pero sus propios miedos, desajustes y problemas financieros, volvieron a traer al Populismo mas extremo, con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, como sus abanderados.

Esto produjo la aparición de un «outsider» de la política Argentina (Javier Milei) y sobretodo, los jóvenes de este país, eligieron alguien nuevo, con ideas extremas, pero llevando la bandera de la Libertad de Juan Bautista Alberdi sobre el hombro y ganó la elección.

Existen numerosos detalles que convirtieron a Alberdi en una figura clave en nuestra historia.

Tuvo muchos seguidores y también detractores, no sólo lo ubica como abogado y jurista, sino también como economista, político, diplomático, escritor, periodista y músico. Hoy, el autor intelectual de la Constitución promulgada en 1853 es reconocido como uno de los librepensadores más influyentes del siglo 19 y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano.

La Gloria

La «Gloria» es para pocos…Perón tuvo la gran oportunidad de llevar al país a la cima, en vez de eso, se dedicó a crearse una «inmortalidad» propia…Después de ese tiempo (en la jerga deportiva) nunca más Argentina pudo estar peleando los primeros lugares, nos fuimos al «descenso» político, social, económico y cultural…

Un grupo de jugadores de fútbol, encabezados por Lionel Messi salió (Campeón del Mundo) recordó los valores y los motivos por los cuales en algún momento fuimos denominados el «granero del mundo» (por el trabajo, la dedicación, la perseverancia, la humildad) levantamos la Copa del Mundo, se llenaron por millones las calles en un festejo interminable y volvimos «a creer» que era posible…

Hoy, Javier Milei enarbolando la bandera de la Libertad pretende «refundar» una vez más Argentina, para convertirla en lo que alguna vez fue; muchos han comprendido el mensaje (a pesar de haber resistencias y que muchos actores de la política pretendan mantener el «status quo» para que nada cambie) da la sensación de que si Argentina «levanta en lo económico» todo lo demás vendrá por añadidura…

Se viene el «Pacto de Mayo» (el 25/05) fecha patria si la hay (Revolución de Mayo, en dónde se forma el primer gobierno patrio). En 1810, la Primera Junta de Gobierno significó el inicio del proceso de surgimiento del Estado Argentino, en busca de la Soberanía y en el umbral del pensamiento de ser Libre e Independiente.

Los Gobernadores y el Presidente Argentino, «se juntaran para firmar lo que serán las bases de «10 puntos» que serán «cuestión de Estado» y ningún gobierno podrá tocar hacia adelante», dice Guillermo Francos (Mtro del Interior).

¿Lo lograrán? ¿Seremos capaces de creer que es posible? ¿Será suficiente éste proceso para lograr ese esperado CAMBIO DE MENTALIDAD que le de a Argentina el lugar que nunca debió haber perdido?

Nuestros abuelos lo desearon, nuestros padres lo esperaron, nuestra generación fue testigo de lo que parecía imposible (el cambio de paradigma) y las nuevas generaciones dijeron «basta» y cambiaron rotundamente de rumbo (apoyados por muchos mayores cansados de sinsabores) y es así, el que no lo entienda, quedará en el camino, sin lugar a dudas!!

De lo único que estoy seguro que un gobierno «solo» (sin el acompañamiento del pueblo) no puede lograrlo.

No pudo el «populismo» convertir un país rico en pobre (porque una gran parte se resistió); tampoco podrá el «capitalismo» convertir un país pobre en rico (sin ese cambio de mentalidad en su gente).

La «Gloria» es para pocos, pero aquellos que la alcanzan, hacen felices a muchos…

Para pensar… Hasta la próxima!!

(Foto: Directorio del Banco Central, días antes de la llegada de Perón (a la izquierda) al poder. Detrás se ven los lingotes de oro que no entraban en las bóvedas. Todo se despilfarró en populismo. Le suena? )

Por: Pablo Rennella (Analista Político)