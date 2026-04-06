La imagen de Milei no para de caer y fue superado por otro integrante del Gobierno

Cerca del 60% de los argentinos consideró en marzo negativa la situación económica del país, un 12% más que quienes opinaban así en febrero, mientras que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos del segundo al tercer mes del año.

Los datos están incluidos en una encuesta de la consultora Zentrix, realizada sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, y con un margen de error de +/- 2,83 por ciento.

En materia de imagen positiva, la muestra indica que, dentro del ámbito oficialista Milei ya no es la figura mejor evaluada, al ser superado por la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Milei registra, según el sondeo, un 40,3% de positiva, cuando un mes antes tenía un 47 por ciento -siete puntos porcentuales de pérdida- y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo, cinco puntos por encima del 46% de febrero.

Bullrich registró según este sondeo una imagen positiva superior al mandatario, con un + 42,7% y también logró una imagen negativa más baja, con un 50,3%.

En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 % consideró en marzo que la situación económica del país es “negativa”, un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47%.

Además, la aprobación sobre el Gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado según Zentrix 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

Asimismo, ante otra pregunta, un 83,9% aseguró que su salario “no” le está ganando a la inflación.

Respecto de la oposición, la encuesta de Zentrix midió a dos dirigentes del peronismo, Axel Kicillof y Juan Grabois, a quienes la consulta le otorgó números más bajos que a Milei y Bullrich.

El gobernador bonaerense, que avanza con su candidatura desde el Movimiento Derecho al Futuro, registró una imagen positiva de 33,8% y una negativa de 57,3%, con un diferencial negativo de más de 23 puntos.

En tanto que el actual diputado nacional y líder de la agrupación Patria Grande logró números parecidos, con un 33,2% de imagen positiva y un 57% de negativa.

Con información de la agencia Noticias Argentinas