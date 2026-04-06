Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca y el servicio estuvo interrumpido.

Un hombre armado se subió a una formación del tren Roca en la estación Temperley, tomó de rehén a una pasajera y los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos.

El hecho se registró a las 15:11 en el tren 3210 que circulaba por el anden 2, donde el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la víctima.

Los federales y agentes de la Bonaerense rodearon la zona, evacuaron a los usuarios y rescataron a la mujer que permaneció retenida.

A las 16:20, el agresor, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, cesó en su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido, al tiempo que los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley volvieron a funcionar con normalidad.

Las autoridades constataron que el involucrado llevaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que se requirió la presencia de peritos de la División Explosivos de Lanús y PFA.

Una foto muestra el momento en el que el involucrado agarró del cuello a la damnificada y le apunta con el arma mientras se acerca un efectivo de la Policía Federal.

Con información de la agencia Noticias Argentinas