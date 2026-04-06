JUSTICIA 

La Justicia busca más viajes y propiedades de Manuel Adorni

Manuel Adorni

Manuel Adorni

Por Martín Rodríguez Rocha, Periodista acreditado en el Congreso de la Nación. 0 Comment ,

El fiscal Gerardo Pollicita pidió a Migraciones, compañías aéreas y organismos de la CABA y la PBA datos sobre viajes de Manuel Adorni y propiedades a su nombre.

Se reactivaron este lunes las pesquisas judiciales en el marco de la causa por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su patrimonio.

La Justicia federal le pidió Migraciones y a compañías aéreas datos sobre los viajes al exterior que haya realizado Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, con detalles sobre las modalidades de traslado en cuanto al tipo de aviones ya sea si utilizó naves comerciales o privadas.

Paralelamente, el fiscal también pidió informes sobre todos los inmuebles que estén a nombre del jefe de Gabinete tanto en la provincia de Buenos Aires como en la CABA, así como también sobre el responsable del pago de expensas.

Por Martín Rodríguez Rocha, Periodista acreditado en el Congreso de la Nación.

Por Martín Rodríguez Rocha, Periodista acreditado en el Congreso de la Nación.

Periodista acreditado en el Congreso de la Nación. Codirector del portal 4SEMANAS. Expresidente de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la Argentina (APPA). Autor del ensayo "Las Asambleas Legislativas y la Lucha por la Representación".

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.