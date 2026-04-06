La Justicia busca más viajes y propiedades de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pidió a Migraciones, compañías aéreas y organismos de la CABA y la PBA datos sobre viajes de Manuel Adorni y propiedades a su nombre.

Se reactivaron este lunes las pesquisas judiciales en el marco de la causa por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su patrimonio.

La Justicia federal le pidió Migraciones y a compañías aéreas datos sobre los viajes al exterior que haya realizado Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, con detalles sobre las modalidades de traslado en cuanto al tipo de aviones ya sea si utilizó naves comerciales o privadas.

Paralelamente, el fiscal también pidió informes sobre todos los inmuebles que estén a nombre del jefe de Gabinete tanto en la provincia de Buenos Aires como en la CABA, así como también sobre el responsable del pago de expensas.