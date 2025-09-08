Milei intenta responder a la derrota con una «mesa política» y llamado a los gobernadores

El Gobierno nacional anunció que creará una «mesa política nacional» con Karina Milei, Francos, Bullrich, Santiago Caputo y Manuel Adorni. Convocatoria a los gobernadores.

«El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo», dijo el vocero presidencial Manuel Adorni este lunes a la tarde en un mensaje que publicó en la red social X tras varias horas de reuniones en Casa Rosada para encontrar una salida a la crisis política generada por la contundente derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires.

«El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores», añadió Adorni en su mensaje. Los gobernadores dialoguistas que armaron en los últimos tiempos un espacio propio distante del gobierno y del kirchnerimo como Llaryora, Schiaretti, Valdez o Pullaro habían pedido anoche calma al gobierno nacional tras la derrota en las urnas.

«Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Fin.», concluyó el vocero presidencial acerca del armado provincial donde imperó la decisión de Karina Milei, ‘Lule’ Menem y de Sebastián Pareja, grandes derrotados del domingo pasado.