La Noche de las embajadas: Horarios, shows y sedes participantes

La Cancillería argentina da inicio a la 1ra edición de ‘La Noche de las embajadas’.

Serán parte de La Noche de las Embajadas 19 edificios diplomáticos y representaciones extranjeras en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Este viernes 25 de noviembre, a partir de las 18 horas, tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires la primera edición de “La Noche de las Embajadas”, en la que las representaciones diplomáticas extranjeras y el Palacio San Martín, sede protocolar de la Cancillería argentina, abrirán sus puertas para acercar nuestras culturas y compartir sus raíces y orígenes, con entrada libre y gratuita.

En el Palacio San Martín habrá una visita guiada, la exposición de la obra arquitectónica y la realización de un show musical en vivo, que culminará con una clase de tango abierta al público.

Similar a la Noche de los Museos, serán parte de esta noche especial 19 sedes de embajadas y residencias diplomáticas extranjeras, además del Palacio San Martín y la Casa Patria Grande Presidente Néstor C. Kirchner, que abrirán sus puertas y ofrecerán programas culturales para el público en general.

En las diferentes locaciones se podrá disfrutar de propuestas artísticas como exposiciones de artes, libros, bailes típicos, música, poesía y mucho más.

Además, el público podrá ser parte de una propuesta arquitectónica única recorriendo de noche edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La Cancillería argentina, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre los diferentes pueblos, ofrece esta propuesta buscando acercar la diplomacia a la sociedad en general.

La agenda completa de sedes y actividades es la siguiente, y también se encuentra en el siguiente enlace https://cancilleria.gob.ar/la-noche-de-las-embajadas

PALACIO SAN MARTÍN

Arenales 761

Música – La noche de las Embajadas

19.30 horas: Lola Barrios Expósito y Adrián Cañavera en formato de trío con el guitarrista Leonardo Emmanuel Avendaño (guitarra –bombo -voz). Género: Folklore

20.30 horas: Bailarinas tango Queer Julieta Falivene y Natalia Fures. Género: Tango

21.00 : César Angeleri Cuarteto y cantante Veronika Silva. Género: Tango

22.00 horas: Clase de Tango abierta al público.

Recorridas – Museo de la Diplomacia

Visita guiada al Museo de la Diplomacia en el Palacio San Martín.

Entrada libre y gratuita, cupo limitado por orden de llegada desde las 18 hasta las 23:30 horas.

Ingreso: Esmeralda 1231.

https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/museo-de-la-diplomacia-argentina

EMBAJADA DE ANGOLA

Virrey Loreto 2477

18 horas: Apertura y bienvenida a los visitantes

18:30 horas: visita guiada de grupos de 10 personas que saldrán cada media hora. La misma consistirá en una exposición fotográfica sobre la vida y obra del primer presidente Angola, Dr. Antonio Agostinho Neto y en una exhibición de obras de arte que simbolizan usos y tradiciones de Angola. Además se presentará un video retractando el desarrollo de «una nueva Angola»

22 horas: cierre de la actividad.

EMBAJADA DE BÉLGICA

Rufino de Elizalde 2830

Desde las 18 hasta las 0 horas, se podrá realizar un recorrido por el hall de entrada, los salones y el comedor de la Residencia con información sobre la historia del edificio. Los grupos serán de veinte personas y durarán quince minutos. A la salida, el público recibirá unos waffles belgas.

EMBAJADA DE BRASIL

Cerrito 1350 y Arroyo 1142

Entre las 18 y las 23:59 horas, el público tendrá acceso a espacios en los dos edificios de la representación diplomática brasileña, ubicada en el barrio de Retiro.

La representación diplomática brasileña ofrece una programación que abarca sus dos edificios, el emblemático Palacio Pereda (Arroyo 1142), residencia del embajador y sede de eventos protocolares y de un espacio cultural, y la Cancillería (Cerrito 1350), donde se encuentran las oficinas de los funcionarios del gobierno de Brasil.

Los visitantes tendrán acceso libre y gratuito al Espacio Cultural del Palacio Pereda, en el cual se exhibe la muestra “Territorios en Polifonía”. Desde las 14 hasta las 23:59 horas, sin interrupción.

También será posible ingresar de manera libre y gratuita, entre las 18 y las 23:59, al hall del edificio de la Cancillería, un hito arquitectónico del paisaje porteño inaugurado en 1989, donde se exponen permanentemente dos obras del renombrado artista plástico brasileño Athos Bulcão (1918-2008):

un mural de azulejos con los colores de la bandera de Brasil

un relieve sobre una pared de granito

Además se brindará información sobre la vida y la obra de Bulcão y las del autor del proyecto del edificio, el arquitecto brasileño Olavo Redig de Campos (1906-1984).

EMBAJADA DE CHILE

Tagle 2772

Entre las 18 y las 21:30 horas se podrá visitar el emblemático edificio donde funciona la Misión Diplomática en Argentina, en la cual podrán recorrer sus salones, terrazas y conocer sus piezas de arte.

Se realizarán grupos de máximo 30 personas (por orden de llegada), los cuales ingresarán cada 30 minutos y deberán presentar su identificación para ingresar. Cada grupo de inscriptos ingresará y tendrá la siguiente secuencia:

Recepción en Hall de la Embajada de Chile: Historia de la Embajada

Visita guiada por Comedores, salones de recepción y visualización de obras de arte.

Terraza: Degustación de vino y presentación de música folclórica.

Inscripción previa en: https://www.eventbrite.com.ar/e/noche-de-las-embajadas-embajada-de-chile-en-argentina-tickets-473442648707

EMBAJADA DE COLOMBIA

Carlos Pellegrini 1363

Desde las 19 hasta las 23:30 horas, habrá presentaciones musical con distintos ritmos tradicionales de la cultura colombiana: grupos de baile y música de las diferentes regiones del país, acompañado de café colombiano, uno de los productos más emblemáticos y reconocidos por su calidad. Además, durante la noche se trasmitirán videos de las innumerables ciudades y paisajes que invitan a recorrer lugares paradisiacos.

EMBAJADA DE COREA DEL SUR

Maipú 972 (Centro Cultural Coreano en Argentina)

Las visitas guiadas serán con turno y con cupo limitado a las 19, 20, 21, 22 horas.

La visita consiste en el recorrido, muestras del turismo en Corea en formato de realidad virtual y la degustación de la comida coreana.

La proyección de Películas en Gran Sala del Centro:

Mover la tumba a las 18:40 horas

Taxi driver/ Los héroes de Gwangju a las 20:40 horas.

Inscripción previa en:

https://argentina.korean-culture.org/es/464/board/191/read/119431

EMBAJADA DE EL SALVADOR

Av. Santa Fe 1385 1° piso

CRECER LEYENDO de 18 a 19 horas: Lectura de poesía infantil salvadoreña a la voz de Alejandro Córdova (La Taylor) y música en vivo (guitarra y flauta) Actividad para todas las edades.

DEGUSTACIÓN DE COMIDA SALVADOREÑA 18:30-20 horas: Pupusas -Café Salvadoreño.

ZONA GAMER FREE 19 a 21 horas: Los mejores juegos de Arcades, Playstation 5 y Realidad Virtual, totalmente gratis.

PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CHELOTAKU 20:15 a 21 horas: Música de anime, series, películas, k-pop. Integrado por salvadoreño Jason Cea y Camila Honores.

EMBAJADA DE EMIRATOS ÁRABES

Mariscal Antonio José de Sucre 3825

Visitas guiadas de grupos de aproximadamente 20 personas a las 19, 20, 21 y 22 horas con registro previo.

La visita consistirá en:

Experiencia sensorial con aromas tradicionales

Diseños con henna

Degustación de café y sabores típicos

Interpretación de música tradicional emiratí con instrumentos típicos

Imágenes y videos sobre los atractivos turísticos y edificios destacados de los Emiratos Árabes Unidos

Muestra gráfica de expresiones del legado cultural emiratíe.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

3 de febrero 821 – (ICANA – Instituto Cultural Argentino Norteamericano)

LiveMusic-Patio

Estación 39 Bluegrass de 20 a 21 horas.

Black Sheep Gospel Choirde 22 a 23 horas.

Guadalupe Raventos & Jazz Band de 24 a 1 horas.

Poster Exhibition-BlueRoom

Exhibición de pósters pertenecientes a American Spaces,representando los lugares más icónicos de los Estados Unidos. La exhibición estará acompañada de visitas guiadas que se darán cuatro veces durante la velada.

Horarios de las visitas guiadas:

·18 a 18:30 horas; 19 a 19:30 horas;·21 a 21:30 horas y 23 a 23:30 horas.

Además hay talleres:

Clases de Hip-Hop & Breaking:

Breaking para Kids (8 a 12 años) de 19.a 20 horas..

Hip-Hop & Breaking para Teens (13 a 17 años) de 20.a 21 horas.

New York de Película:

Un recorrido por la Gran Manzana a través del mejor cine norteamericano en una charla de la mano de Sebastián Cardemil Muchnik de 22.a 23:30 horas.

Study in the US-Oficina Education USA

Charlas lideradas por US Alumni de Buenos Aires sobre universidades en Estados Unidos: su proceso de selección, becas y vida en campus.

Study in the US Teens de 18:30 .a 19:30 horas.

Study in the US Adultos de 19:30.a 20:30 horas.

Show de Lightmapping- Exterior de nuestra fachada

3D 18 a 23:30 horas..

Para participar de las actividades es necesario inscribirse previ

amente por formulario y demostrar la inscripción al ingresar.

Presentarse 10 minutos antes de la actividad.

Inscripción previa en:

https://www.icana.org.ar/Novedades/Noche-de-las-Embajadas-2022

EMBAJADA DE HUNGRÍA

Suipacha 1111 – Piso 9

A partir de las 19 horas dará la bienvenida la Embajadora Edit Bucsi. La visita contará con un concierto de piano de compositores húngaros. De 20 a 20:30 horas se hará una charla con una presentación sobre los «‘hungaricums. Posteriormente de 20:30 a 21 horas se dará un mini concierto de música húngara con la colaboración de Lucas Gaspari y luego un juego con entrega de premios ¿Quién sabe más sobre Hungría? Además, innovaciones y creaciones húngaras como el cubo Rubik y una degustación de «pálinka” – un licor de frutas- entre otras cosas.

EMBAJADA DE INDONESIA

Mariscal Ramón Castilla 3000

Programa de talleres sobre un Instrumento musical tradicional llamado «Arumba». En cuatro sesiones cortas se realizará una introducción a la Arumba y una práctica para el visitante.

El taller se llevará a cabo en el patio delantero de la residencia. Además la Embajada también ha preparado algunas atracciones en el interior de la residencia para que los visitantes disfruten del ambiente de Indonesia, como exposiciones de arte y objetos culturales indonesios, así como también estará a la venta aperitivos tradicionales, artesanías y los tejidos tradicionales «batik». La residencia estará abierta desde las 19 hasta las 23 horas. Los talleres tienen una duración de 30 minutos y se llevarán adelante a partir de las 19 hasta las 22:30 horas con intervalos de 30 minutos entre cada uno.

EMBAJADA DE ITALIA

Av. Libertador 2100

Desde las 19 hasta las 23 horas se podrá visitar la Residencia del Embajador en turnos de 15 minutos aproximadamente de 10 personas, en orden de llegada.

El turno consistirá en un recorrido por la planta baja del edificio histórico de Palacio Alvear (Residencia del Embajador), donde se podrán ver – por fuera – el jardín con la fachada iluminada con el tricolor italiano y – por dentro – los lugares de representación y las obras de arte que se encuentran en la hall. También podrán degustar chocolates típicos.

EMBAJADA DE MÉXICO

Arcos 1650

18:30 horas: Bienvenida. Explicación de la importancia histórica de la sede durante la dictadura cívico-militar en los años ’70, y exposición “Diplomacia y Asilo. México y Argentina en los años ’70”, presentada en la Cancillería argentina durante las VIII Jornadas Internacionales del Exilio Iberoamericano.

19:30-20:45 horas: Recital de la Camerata Porteña, dirigida por Marcelo Rodríguez Scilla.

21:00-21:45 horas: Exposición “Diplomacia y Asilo. México y Argentina en los años «70».

La Camerata Porteña, fundada en 1986 por Marcelo Rodríguez Scilla, a instancias del propio Astor Piazzolla, se ha dedicado desde sus inicios a la renovación del Tango Contemporáneo.

Inscripción previa, debido a cupo limitado, al correo electrónico cooperacionarg@sre.gob.mx

EMBAJADA DEL ESTADO DE PALESTINA

Riobamba 981

18 a 18:30 horas Cine por Palestina: documental ¡Yallah! ¡Yallah!

20 a 21 horas: Recital en árabe y español de poesía por Palestina

21 a 21:15 horas: Presentación de Dabke palestino por la agrupación Yabal Alzaitún

22 a 23 horas: Recital en árabe y español de poesía por Palestina II

De 18 a 24 horas: estarán las siguientes exhibiciones: Exhibición de pinturas por Palestina del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

Exhibición de trajes típicos palestinos

Exhibición de libros sobre la realidad Palestina

Exposición de pinturas y fotografías por Palestina

EMBAJADA DE PARAGUAY

Av. Las Heras 2545

Recorrido por la sede desde las 18 horas cada 30 minutos, en el cual se brindará una reseña histórica de la misma, así como también de la sala Elvio Romero, donde se narrará vida y obra del poeta paraguayo. En el salón de los Próceres se hablará sobre la gesta de la independencia paraguaya, para luego finalizar el recorrido en los jardines de la Embajada, en donde se brindará un momento artístico en homenaje a Agustín Pío Barrios.

También se realizará una degustación de productos nacionales.

EMBAJADA DE URUGUAY

Arenales 1392 y Av. Figueroa Alcorta 3316

Recorrido histórico guiado por parte de los funcionarios, en los siguientes horarios:

Embajada: desde 19 a 21 horas

Residencia oficial: 19 a 22 horas

MISIÓN DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES

Av. Las Heras 1628 piso 2

El programa de actividades, desde las 18 a las 22:30 horas, es el siguiente:

Proyección continua de documental sobre la Liga de los Estados Árabes.

Música árabe de ambiente. Bocados típicos de gastronomía árabe.

Muestra fotográfica de sitios de interés de países árabes.

Muestra de pintura de artistas árabes.

Exposición de libros de la cultura árabe en idioma árabe y en inglés.

CASA PATRIA GRANDE

Carlos Pellegrini 1289-91

A las 18 horas se realizará la apertura y se habilita el recorrido libre por el lugar. Asimismo, la Embajada de Bolivia brindará comidas típicas, artesanías y una muestra de fotos.

Cronograma de recitales:

18.30 a 20 horas: Don Kingtana

20 a 20.40 horas: Que te vas animar

20.40 a 21.30 horas: Flores del Pantano

22 horas: cierre del evento.

Para más información, podrán consultar las Embajadas que participan, las direcciones y los programas en https://cancilleria.gob.ar/la-noche-de-las-embajadas