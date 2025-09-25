La oposición le exigió a Caputo que explique el swap de US$20.000 millones con EE. UU

Bloques opositores reclamaron este miércoles que concurra a exponer el ministro Luis Caputo sobre el Presupuesto 2026 y pidieron que el Congreso debata antes que la Argentina firme un nuevo endeudamiento con los Estados Unidos, por un monto de unos 20 mil millones de dólares.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, pidieron la presencia de Caputo para exponga sobre la ley de gastos y recursos para el próximo año y sobre el nuevo endeudamiento con Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Asimismo, señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.

Para el Gobierno el swap no requiere un tratamiento del Congreso como si lo exige el acuerdo con el FMI, como lo establece la ley de endeudamiento y por eso el oficialismo dictó un DNU que fue blindado por Cámara de Diputados.

El Swap es un acuerdo entre los bancos centrales que habilita a las entidades monetarias a intercambiar monedas por un plazo determinado, y se puede revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

En el inicio de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA), anunció que la próxima semana concurrirá el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Espert señalo que la Oficina de Presupuesto está preparando un informe sobre el Presupuesto enviado por el Gobierno Nacional

El diputado peronista Martínez recordó que el año pasado también se empezó armar un cronograma pero el oficialismo luego “no quiso dictaminar” y advirtió que a luz de los sucesos del año pasado van a impulsar que ese “cronograma de trabajo quede definido en el recinto de sesiones”, a través de un emplazamiento.

Martínez declaró que el primero que tiene que venir al Congreso es Luis Caputo que “se tiene que dejar de esconder concurrir a la Cámara Diputados” y explicar no solo el Presupuesto 2026 sino el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos que “condicionará el futuro económico del país”.

Germán Martínez destacó que «no se le puede dar la espalda al Congreso argentino cuando se está hablando de semejante operación, cuando puede condicionar el futuro de los argentinos”.

“Lo que se pretende implementar debe pasar por el Congreso Argentino y se tiene que expresar en la Comisión de Presupuesto”, agregó.

Confirmó que este miércoles enviará la nota a la comisión para que concurran todos los ministros y el presidente del Banco Central, Santiago Biasulli,

Por su parte, el diputado Nicolás Massot pidió que establecer un cronograma en estas seis semanas para dictaminar en la segunda semana de Noviembre y se sumó al pedido del peronismo de citar a Caputo para que explique el Presupuesto y el nuevo endeudamiento: “No es simplemente una cuestión formal”, sino “una razón esencial ante la recesión actual que está viviendo el país, producto de la estrategia cambiaria que suscita más preguntas que respuestas”.

Expresó que es clave que Caputo explique si el salvataje “va a ser utilizado para procrastinar cada vez más la salida de un régimen cambiario que está atrasado o será un punto de inflexión donde se cambie el régimen que refleje un tipo de cambio real”.

Por su parte, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas señaló que “celebro que estemos tratando el Presupuesto 2026, que permite definir los rumbos de un papis y se evita discrecionalidad”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas