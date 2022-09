La pregunta de Cristian Ritondo a Manzur: «¿Cuál es el rol que cumple el Presidente?»

En la sesión informativa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe del Bloque Diputados Nacionales del PRO, Cristian Ritondo, preguntó sobre el rol del Presidente.

Y denunció: “En tres años no encontraron el rumbo, ¿quién define las políticas, qué rol cumple el presidente?” y agregó: “nos vienen a dar un relato de ficción”.

“Hay argentinos que intentan producir, que se levantan a trabajar todos los días, muchos no llegan a fin de mes, y el jefe de gabinete nos viene a hablar del boom del empleo, algo que no concuerda con la realidad”, expresó.

“La provincia que yo represento, 7 de cada 10 chicos son pobres, el 80% no comprende cuando termina la secundaria, y sólo el 18% finaliza en tiempo y forma. Usted es parte de un gobierno militante de la escuela cerrada”, sentenció Ritondo: “¿Cómo van a recuperar ese tiempo perdido? , se preguntó el diputado.

Inflación

Finalmente, Ritondo sostuvo que “Mientras estamos en la sesión, se dan los números récord de inflación del 7%. Estamos llegando a 3 dígitos anuales y de eso no se habla. Y las tasas las van a subir al 100%, ¿creen que algún empresario o pyme pueda producir con esas tasas?’, desconocen la realidad” manifestó.

En cuanto a seguridad, Ritondo afirmó: “en Rosario se ve la inacción del gobierno nacional, se ve que no les importa el narcotráfico. Tampoco esas fuerzas de seguridad están en el conurbano, trabajando en conjunto con el Ministro de la provincia de Buenos Aires. Ni tampoco se ven esas fuerzas en el sur de nuestro país, protegiendo a los habitantes de nuestra Patagonia; dejan actuar con total impunidad a los pseudomapuches en la Argentina”.

El reclamo de Vidal

A su vez, la diputada nacional y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal denunció: “su visita coincide con días cercanos al 20 de septiembre que asumió como Jefe de Gabinete de Ministros y esto que atravesamos hoy no debería ser un hecho excepcional porque la Constitución es explícita sobre cuáles son sus obligaciones” y cuestionó: “¿se puede comprometer ante la Cámara en que va a volver en el mes de noviembre?”.

Además, Vidal preguntó a Manzur las medidas concretas para bajar la inflación y si podía “adelantar la proyección de inflación 2023, recordando que el Ministro de Economía Martin Guzmán el año pasado nos dijo que la inflación iba a ser del 33%” ironizó.

«¿En qué país vive el jefe de gabinete de ministros?»

Por su parte el diputado nacional Waldo Wolff expresó: “En su discurso parecería que no vivimos en Argentina, no lo escuché decir la palabra inflación, ajustes, no lo escuché hablar del éxodo de nuestros jóvenes, tampoco de las muertes en Rosario por narcotráfico, no habló del recorte de educación y salud. Entonces quiero preguntarle en nombre de nuestros votantes, ¿en qué país vive el jefe de gabinete de ministros? Acusó Wolff.

“Quiero proponerle que no nos falte más el respeto. Treinta y seis horas antes, nos mandó las respuestas a 1950 preguntas en 2192 páginas” sentenció Wolff, asegurando que las preguntas las puede responder de manera online.

Y cerró: “Yo no soy optimista como la diputada María Eugenia Vidal, (que solicitó la visita de Manzur a la Cámara en noviembre), así que lo saludo con Feliz Navidad, Feliz Año nuevo y Reyes” ironizó.