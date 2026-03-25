La salud mental en adolescentes: una realidad en la que se sumerge la obra “Exposición, la necesidad crea la forma”

Vínculos, espacios, tiempos y realidades reflejan una distorsión que forma parte de la problemática, donde la salud mental es el personaje ausente que atraviesa transversalmente la totalidad de la obra.

La autora y directora de “Exposición, la necesidad crea la forma”, visibiliza una realidad que se evidencia en forma de historias, los números dan cuenta del padecimiento que afecta directamente a los jóvenes y adolescentes en Argentina. En este contexto, Julia Odelli Craig sintió la necesidad de desarrollar un texto que permita debatir esta problemática que parece ausente a nivel social.

El crecimiento de diagnósticos de ansiedad, depresión y conductas autolesivas son una hecho que la obra pone de manifiesto. Un estudio reciente de la UBA reflejó el aumento en las consultas asociadas a la salud mental de los adolescentes, los resultados indican que más del 30% sufre depresión y ansiedad.

Sinopsis: Tres jóvenes se conocen en una clínica psiquiátrica. Tiempo después se reencuentran en una exposición de pintura. El encuentro toma una forma inasible. Sus madres, mientras tanto, intentan reconstruir los vínculos con quienes, alguna vez, durmieron en sus brazos.

Una casa familiar, una galería de arte, la sala común de una clínica: formas en un cuadro. Cuerpos y preguntas merodean como fantasmas. Si no fueran una persona, si pudieran elegir, ¿qué serían?

Ficha Técnica

Actúan: Iván Celli, Silvia Faerverger, Daniel Nito Martini, Marcela Perrone, María Marta Picasso, Renata Smario y Santiago Sotelano.

Escenografía: Rosario Naima Alaimes

Diseño de imagen y fotografía: Colombina Vega

Pinturas: Colombina Vega y Patricia Larraín

Asistencia de Dirección: Julia Concilio

Dramaturgia y Dirección: Julia Odelli Craig

Exposición, la necesidad crea la forma: todos domingos de abril, 19hs en TEATRO ÑACA, Julián Álvarez 924.