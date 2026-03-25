Tarjeta SUBE Gratis: a quiénes les corresponde y desde cuándo se podrá conseguir

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, a través de una publicación en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, a través de una publicación en el Boletín Oficial.

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano apunta a garantizar un acceso más ágil y sin trabas al transporte público en todo el país.

Tarjeta SUBE gratis

A través del Artículo 2° de la normativa publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional facultó la firma de convenios específicos para implementar de manera definitiva la gratuidad en la tarjeta SUBE.

La medida busca modernizar y agilizar el acceso al derecho de transporte gratuito, eliminando barreras burocráticas y unificando el beneficio directamente en el plástico del sistema SUBE.

Los puntos clave de la resolución

. Convenio de Colaboración: La resolución faculta al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a suscribir acuerdos conjuntos con la Secretaría de Transporte (bajo la órbita del Ministerio de Economía).

. Implementación Técnica: El convenio se enmarca en un trabajo previo iniciado el 13 de marzo de 2025, donde también participa Nación Servicios S.A., la entidad responsable de la tecnología del sistema SUBE.

. El Objetivo: Avanzar formalmente en la configuración del beneficio de gratuidad. Esto significa que, una vez implementado, la persona con discapacidad no debería presentar documentación adicional en cada viaje, sino que su propia tarjeta SUBE ya contará con la validación del beneficio.

¿Qué significa esto para el usuario?

Hasta el momento, muchas personas con discapacidad deben exhibir su Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir al transporte o realizar trámites presenciales de renovación constantes. Con esta nueva configuración técnica:

. Validación Automática: Se espera que el sistema reconozca el perfil del usuario de manera digital.

. Mayor Dignidad y Rapidez: Agiliza el ascenso a las unidades y evita situaciones de fricción o discriminación en el acceso al beneficio.

. Alcance Nacional: Al utilizar la plataforma SUBE, el beneficio tendrá validez en todas las localidades del país donde el sistema esté operativo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas