La SIDE de Milei: El Gobierno dice que es «para proteger a los argentinos y no perseguirlos”

El Vocero Presidencial Manuel Adorni destacó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia mediante el decreto 614/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, y la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La SIDE de Milei tendrá cuatro organismos desconcentrados en un nuevo esquema que «servirá para modernizar y transparentar el servicio de inteligencia», además de “proteger a los argentinos y no perseguirlos”, dijo Adorni.

“Durante años la Agencia Federal de Inteligencia fue la cara visible de la decadencia argentina, donde en lugar de destinar los fondos a la defensa de la Nación y la seguridad de los argentinos, se destinaban al espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, puntualizó el Vocero y celebró que “después de mucho tiempo, en Argentina todo vuelve a funcionar como debe”.

Cómo será la nueva SIDE

Sobre la nueva estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Adorni explicó que “tendrá el control operativo de las cuatro agencias que ahora componen el nuevo sistema, el Servicio de Inteligencia Argentino o la SIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN; la Agencia Federal de Ciberseguridad, la AFC, y la División de Asuntos Internos que, básicamente, lo que va a hacer es controlar el funcionamiento de las otras tres agencias”.

En otro orden, el Vocero Presidencial valoró la nueva línea de créditos que lanzó el Banco Nación para desarrollos inmobiliarios con 100% de financiamiento de la inversión. “Después del desbarajuste más grande de nuestra historia económica, la Argentina vuelve a atravesar situaciones normales como es la de tener créditos para financiar proyectos de inversión”, afirmó.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “El Banco Nación presentó una nueva línea de créditos para desarrollos inmobiliarios que financia hasta el 100% del total de la inversión. Se suma a la línea de créditos hipotecarios presentada en mayo por la entidad, que ya cuenta con 29.616 inscriptos”.

✅ “Esto es muy importante porque después del desbarajuste más grande que se hizo en nuestra historia económica vuelve a atravesar situaciones normales, como la de tener créditos para financiar proyectos de inversión”.

✅ “A las 12:30 horas, el Ministro de Justicia, el doctor Mariano Cúneo Libarona, va a encabezar una conferencia de prensa en el Salón Malvinas, donde se hará un importante anuncio sobre medidas desregulatorias, siempre en favor de la libertad de empresa”.

✅ “Es bueno recordar que las Sociedades Anónimas Deportivas son una opción. Hay veces que la libertad genera temor, después de tantos años de opresión, sería bueno que tengan la capacidad de elegir o que los socios elijan el destino de sus asociaciones”.

✅ “No se entiende bien cuál es la explicación de la AFA para estar en contra de la libertad”.

✅ “Sobre las acreditaciones en Casa Rosada, la nueva resolución se va dar en consenso con las diferentes asociaciones. Ya estuve hablando con ADEPA para trasmitirle que van a ser parte del debate, de cómo hacer que todos estemos de acuerdo”.

✅ “Nos llamó la atención realmente, porque ante un anuncio, y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado en el día de ayer, por qué de repente, se derrumbaron los dólares financieros”.

✅“A nosotros no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país, porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso».

✅ “Hoy tenemos un problema con el peso, y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza y absorción de pesos que estábamos haciendo y terminar con la última canilla que había para la emisión de pesos”.

✅ “Esto no es más que la estocada final a la inflación. Y esto va a hacer que todo el resto de las variables se corrijan”.

✅ “La intención es llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, más allá de la falta de la discusión formal. Estamos sobrecumpliendo todas las metas, y el programa fiscal y monetario es sólido”.

✅ “Son proyecciones, está claro que falta la mitad del año todavía por delante y que ya empezamos a ver algunos síntomas de reactivación en sectores que van desde el salario promedio, el salario real, hasta, no sé, campo, pesca, minería”.

✅ “A diferencia del resto de los años que hemos tenido caídas muy notorias en la actividad económica, el trabajo que hemos hecho en materia de sinceramiento, en materia de ordenamiento económico, es brutal”.

✅ “Estamos listos para un gran despegue, para empezar a hablar de otra cosa en la Argentina”.