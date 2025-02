Lali Espósito defendió a María Becerra/María BCRA tras el tuit de Javier Milei

La cantante y actriz Lali Espósito defendió a su colega María Becerra después de que el presidente Javier Milei la llamara «María BCRA» por criticar el rol del gobierno en los incendios en la Patagonia.

Javier Milei le respondió a María Becerra luego de que la cantante exigiera al Gobierno ayuda para combatir los incendios en el Sur del país.«Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quién le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!», posteó el mandatario argentino.

Quien respondió a este mensaje fue Lali Espósito en una entrevista a Canal Trece: «La banco a muerte a María Becerra, una laburante, una número uno. Antes que artistas somos personas, es espantoso, está muy mal que eso pase. Yo soy respetuosa, es raro que me saquen de ms casillas, tenía tanto para decir el señor presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí».

«Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Se dicen falacias y cosas violentas y no es mi forma. El presidente es un delirante, hablé con María por su cumple y es una campeona también», agregó la artista.

Lali le aconsejó al Presidente hacer terapia y hablar sobre temas más importantes para el país, en lugar de continuar hablando de ella.

Por último, destacó que tiene su foco puesto en sus próximos shows en Vélez y en la gira nacional que piensa hacer.