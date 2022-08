Ley automotriz: Senadores nacionales recorrieron una planta de Ford

En el marco del análisis de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor, senadores nacionales recorrieron la planta Ford Argentina en Pacheco.

Los senadores que participaron del recorrido fueron Roberto Basualdo, presidente de la Comisión de Industria y Comercio; Ricardo Antonio Guerra, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Guadalupe Tagliaferri, Alfredo De Angeli, Víctor Zimmermann, Peteco Vischi y Gabriela Gonzalez Riollo, recorrieron este miércoles la planta Ford Argentina para interiorizarse sobre el proceso de inversión para la producción de un nuevo vehículo, la adecuación de las instalaciones, y la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías.

“Es impactante el proceso de producción, y la cantidad de empleos que generan. Sabemos que el proyecto de ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor es fundamental porque va a permitir crear las condiciones para profundizar el desarrollo de esta industria, impulsando exportaciones, el desarrollo de proveedores y puestos de trabajo de alta calidad en momentos en que se están definiendo nuevas asignaciones de producto en un contexto de transformación inédita en el sector a nivel mundial”, expresó el senador Basualdo, durante la recorrida.

El legislador también agradeció a Martín Galdeano, presidente de Ford y de la Asociación de Fábricas de Automotores, y a todas las autoridades y personal de Ford Argentina por recibirlos. Asimismo, los senadores presentes le entregaron a Galdeano un diploma de honor del Senado de la Nación, en agradecimiento por su participación, colaboración y aporte de conocimiento a la Comisión de Industria y Comercio.

“En nombre de ADEFA y de FORD les damos la bienvenida. Es un orgullo recibirlos, los efectos de la ley se ven en una planta como esta y como dicen, es lo que marca la diferencia para una industria que tiene que ser estratégica, no solo para producir y vender acá, sino principalmente para exportar. Cada planta compite con las diferentes terminales por ser la elección de clientes argentinos. Pero al mismo tiempo cada uno de nosotros compite con esta planta, por ejemplo, por ser la fuente de abastecimiento de mercados del exterior. Por eso es la importancia de esta ley, para tener el marco competitivo adecuado para hacer las inversiones correspondientes y poder ganar esos mercados de exportación. Piensen que en la industria entre un 60 y 70% de la producción se exporta. Nosotros en diciembre del 2020 hicimos un anuncio de inversión de 580 millones de dólares, básicamente para hacer la planta a nuevo y un 30% aproximadamente para desarrollo de automatismo local”, destacó Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y ADEFA.

Por su parte, el senador Guerra expresó: “Agradecemos la posibilidad de ver una fábrica emblemática como Ford, más allá de que todas hoy en día son importantes, es muy enriquecedor y ratifica los conceptos que uno ya tenía. Se observa trabajo, incluso esa comunión que hay con el sector trabajador y considero estratégico cómo se planifica todo en una mesa y se ponen todos de acuerdo para avanzar con este proceso de transformación. Creo que en definitiva eso refleja lo que es Argentina, el potencial que tiene en sectores de todo tipo y este es uno muy estratégico. Creo que son un ejemplo, y hoy tenemos la posibilidad de poner un granito de arena para que esto crezca, desde el rol institucional que la circunstancias hacen que tenga que desempeñar, eso es muy satisfactorio. Sigan adelante”.

Para concluir la jornada, el senador Basualdo expresó: “Agradecemos la atención de habernos recibido y mostrarnos lo que hacen. Cuando nosotros hacemos una ley rogamos que sea una inversión y no un gasto para el país. Porque cada aprobación que damos puede ser un gasto o puede ser una inversión, esto no tenemos ninguna duda que es una inversión. En esta ley no ha habido grieta, nos pusimos de acuerdo con Ricardo que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nosotros de Industria y Comercio, que ya habíamos tenido la posibilidad de recibirlos, y fue por unanimidad que aprobamos el dictamen. Ya tiene media sanción en Diputados y esperamos pronto poder sancionarla en el Senado para que sea Ley. Espero que sigan haciendo diferentes inversiones para que el país continúe creciendo que es lo que necesitamos todos”.

Estuvieron presentes por ADEFA, además del presidente de Ford, Martín Galdeano, el presidente de Iveco, Santos Doncel; el presidente de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Raúl Barcesat; el presidente de AFAC, Raúl Amil; el director Ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de Comisión Automotriz de ADIMRA, Isabel Martínez; y el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodríguez Canedo.