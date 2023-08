Ley Nicolás y el caso Silvina Luna: Entrevista al diputado Fabio Quetglas

El diputado nacional Fabio Quetglas dio detalles sobre la «Ley Nicolás», un régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes ante la mala praxis.

La iniciativa que establece un Régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes denominada “Ley Nicolás” (en homenaje a un joven que falleció a causa de una mala práctica) establece el “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura, y que respete la dignidad de los seres humanos”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzó a principios de julio pasado con el dictamen de una serie de proyectos, entre ellos, la iniciativa consensuada de los diputados Mónica Macha (FdT) y Fabio Quetglas (UCR) sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria.

La Ley Nicolás y el caso Silvina Luna

En declaraciones a 4SEMANAS.COM, el diputado Fabio Quetglas explicó en qué consiste la Ley Nicolás: «Es un conjunto de instituciones para elevar los estándares de calidad en las prestaciones sanitarias en la Argentina, regulando la certificación profesional, los registros para que los profesionales que hayan tenido alguna sentencia en contra por su acción profesional no puedan seguir ejerciendo las profesiones, el elemento Centinela, la idea de que podemos aprender cuando sucede una situación imprevista y que haya un registro de esas circunstancias para que haya un aprendizaje colectivo, etc».

Sobre los cambios que vería el paciente cuando se va a atender con un particular o a establecimiento de salud, aclaró: «En el 90% de las situaciones de salud no hay problema y esto es un pequeño paso en un largo recorrido que tienen que transitar los centros académicos, los sanatorios, los hospitales con sus propios protocolos, etc. Lo que de alguna manera pretende este proyecto es poner en discusión y facilitar instrumentos para que ese largo camino de mejora en la seguridad del paciente se vaya transitando y vayamos reflexionando y construyendo formas de alentar las buenas prácticas y eventualmente también castigar a aquellas que son malas «.