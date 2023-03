Los ciudadanos tienen un rol que cumplir

Con la presencia de representantes de organizaciones civiles de 11 provincias se llevó a cabo en la provincia de Córdoba un encuentro presencial para compartir el rol que tendrá Campo+Ciudad a partir del 2023.

Durante la jornada que se llevó a cabo en el hotel del Automóvil Club Argentino en Córdoba, se determinó que C+C será “un espacio desde el cual se presione a los gobernantes, sean del partido que sean, a hacer siempre lo correcto”.

“Una República no puede depender, para funcionar, de la voluntad de sus gobernantes de hacer lo correcto. Seguro que hay políticos buenos y capaces, pero no podemos contar con que siempre ganen, o con que no se corrompan quienes los rodean, o que les permitan gobernar”.

La participación ciudadana como base para la democracia

Durante el debate se planteó que; “En el mundo desarrollado, las cosas funcionan más allá de quien gobierne durante un período. Gobiernan mejor o peor, con más o menos errores, pero el destino de un país no está en juego en cada elección. Pero eso es porque existen instituciones que ponen límites claros a los gobernantes. Pero, en Argentina, esas instituciones fueron anuladas por décadas de corrupción y deterioro”. Por eso, “para que los gobiernos siempre actúen bien, tenemos que ocuparnos los ciudadanos de cumplir ese rol”.

“Ese es el lugar que ocupará C+C: el núcleo compacto que aglutine a una ciudadanía activa, con ideas claras, que obligue a la política a hacer lo correcto”.

Pero ¿quién decide qué es lo correcto? “Eso es fácil: está escrito en nuestra Constitución Nacional. Nuestras exigencias no son caprichos de quienes integramos este espacio, sino las reglas de juego que rigen en nuestro país”.

Quien ocupa un cargo público es representante de los ciudadanos

El rol, de “proponer, controlar y presionar a nuestros representantes para que cumplan a rajatabla las reglas, sólo puede hacerse desde un espacio independiente, apartidario, que respeta el rol de los partidos políticos, pero no se casa con ninguno”.

Los representantes de las 11 provincias manifestaron que: “Ese es nuestro lugar, y nuestra promesa. Los argentinos tenemos derecho a vivir mejor, y los que gobiernan tienen la obligación de respetar ese derecho. Si no la cumplen por vocación, seremos nosotros los que los forcemos a hacerlo. Lo venimos haciendo, a pura intuición, desde el primer día, con los banderazos, las marchas, los mensajes y los comunicados. Pero hoy lo pusimos en palabras, y lo volvimos un propósito consciente y direccionado”.

Todo el debate aqui:

Fueron los puntos más destacados con que concluyó el encuentro y quienes deseen sumarse pueden acceder a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsAgSiXUTeHKaxIl4kCSsDDxJ6j-ry6dqNHCtSL7OGGAtlOw/viewform

Por Ernesto Martinchuk.