Especialistas piden seguir usando el barbijo en espacios cerrados y el transporte

El uso del barbijo demostró ser una herramienta clave de prevención para el contagio de coronavirus -y otros virus respiratorios- por lo que su uso en espacios interiores, sobre todo con poca ventilación y mucha gente como el transporte, sigue siendo importante en el contexto de circulación viral y la temporada invernal, dijeron hoy especialistas tras el anuncio del Gobierno porteño de suspender su obligatoriedad.

“Más allá de que la pandemia es otra y que nos encuentra más vacunados, hay algunas medidas como el uso de barbijo en espacios cerrados que demostraron ser muy eficaces para la prevención en la transmisión de Covid-19 y otros virus respiratorios”, indicó a la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), en declaraciones que concedió a la agencia estatal de noticias Télam.

En esa línea, otra de las medidas que destacó Cahn es la ventilación de los ambientes y la aplicación de vacunas como “herramientas clave de prevención”.

“Es un tema complicado porque en los lugares cerrados como el transporte público donde hay muchas personas hay una transmisión aérea de los virus; entonces es una decisión complicada, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino en todas las jurisdicciones donde se sacó la prohibición”, sostuvo.

La infectóloga recordó que “hay que tener en cuenta que el barbijo me protege y también protege a los demás; si yo tengo coronavirus o cualquier virus respiratorio, entonces los que decidamos seguir usando barbijos en lugares cerrados vamos a tener menos protección si la mitad de la gente no lo usa”.

“No es un dato menor que el virus sigue circulando; hasta ahora, las variantes que circulan no tienen un escape total a la inmunidad generada por las vacunas, entonces los cuadros que se generan son por lo general leves; pero no sabemos en esta circulación si no puede aparecer una variante que tenga un escape mayor, por lo que parece peligroso relajar todos los cuidados”, indicó.

En la misma línea, la infectóloga Leda Guzzi -integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) coincidió en la importancia de seguir usando tapabocas. “Yo sigo recomendando usarlo en lugares cerrados, ya que la pandemia no terminó”, señaló en declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam.

“En este momento están co-circulando otros virus también. El uso de barbijo es una medida que protege individualmente y colectivamente y que permite una mayor continuidad laboral y escolar”, señaló la especialista.

Y añadió que “el coronavirus continúa demostrando que no es un virus más; se estima que cuatro de cada diez personas presentan síntomas cuatro semanas después de la infección aguda y un número no despreciable de personas de todas las edades padecen Long-Covid, esto altera mucho la calidad de vida y la capacidad funcional de las personas”.