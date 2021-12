Los homenajes al ‘Diez’ más allá de Argentina

No es la primera vez que Nápoles y otras ciudades y personas no argentinas realizan homenajes al Diego

Con el aniversario de la muerte del eterno diez hace ya un año, en Argentina no hemos sido los únicos en homenajear la figura del mejor de todos los tiempos. Hace tan solo unos días, el nuevo Stadio Diego Armando Maradona fue testigo de uno de los tributos más importantes -sino el que más- que nunca se le haya podido hacer al Diego en Europa.

Y es que canales de televisión y en redes, youtubers de todo el mundo se hacen eco del amor que esta ciudad le tenía, a través de emotivos y documentales de Maradona en Napoli que no se quedan cortos en emoción y dolor por la pérdida del diez.

Y es que la ciudad italiana se ha vestido de gala en un evento sin precedentes que acabó con el colofón; una increíble estatua del Diego. Todo el campo aclamaba su nombre y cantaba sus canciones:

“Oh mama mama mama, oh mama mama mama… ¿Sabes por qué me late el corazón? He visto a Maradona, he visto a Maradona… Eh, mama, ¡enamorado estoy!”

Y es que dicen que Nápoles es la Argentina de Europa. Una vida hecha en las calles, en los barrios humildes en donde los niños crecían soñando algún día con imitar a su ídolo. Uno de los puntos más famosos e importantes es sin duda el ‘Quartieri Spagnolo’. Aquí se encuentra el mural más mítico y antiguo de Maradona, de entre otras muchas pinturas y altares en los que se puede leer: ‘Maradona Dios’.

Todo eso es lo que intentan retratar en las mismas calles youtubers de viajes de gran reconocimiento como Lolo, que ahora mismo se encuentra en Italia y está realizando blogs allí. También se da el caso de Youtubers como Parama que sin tener tanta audiencia, han realizado homenajes al Diego con una visión diferente a la que estamos acostumbrados. Una visión extranjera.

Pero, los youtubers no han sido los únicos en homenajear su figura. Canales de gran reconocimiento en España como Movistar+ adaptó sus escaletas y dedicaron un programa casi entero a recordar al Diego. Después incluyeron documentales especiales sobre su paso en Barcelona y Sevilla.

En definitiva, cientos de personas de todo el mundo se han volcado en una fecha que ningún Argentino y amante al fútbol del mundo olvidará nunca.