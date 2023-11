Macri viene a completar el tercer saqueo en 47 años

Mauricio Macri viene a jugar su “segundo tiempo”, a terminar su obra inconclusa: 1976-’83/1989-2001/2015-2019 y 2023 hasta que se lo vuelvan a echar a patadas como cuatro años atrás.

Somos unos boludos. Cómo no la vimos venir? El líder del PRO tenía cero chances de ganar una elección presidencial. Debía idear una forma inédita de acceder a los primeros planos de la política nacional y debía apoyarse en un protagonista nuevo que viniera a oxigenar y renovar el escenario electoral.

Y se hizo el milagro: Milei al gobierno, Macri al poder. Era la única manera de que éste personaje (MM) pudiera jugar su segundo tiempo.

No vamos a hacer mención de ningún nombre de los que echó a rodar el “rockero de la motosierra” para un hipotético gabinete ni los que ordenó difundir el creador del PRO. Vamos a aguardar el 10 de diciembre. Todo lo que se confirme hoy puede ser negado al día siguiente.

Lo que sucede es un desmadre. Javier Milei nunca tuvo un plan ni los hombres y mujeres para llevarlo a cabo. Lo cierto es que podría darse el regreso de los muertos vivos.

Porque vuelven a irrumpir en escena personajes como Luis “Toto” Caputo, el funcionario macrista que ideó el préstamo a 100 años y al que el FMI exigió se lo sacara de circulación porque estaba incumpliendo con las normas exigidas por ese Organismo referidas al destino que debía darse a préstamos; y vuelve a mencionarse a Federico Sturzenegger y a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

Otra vez. Qué boludos fuimos. Cómo no la vimos venir…

El segundo tiempo podría durar 10 minutos. Guillote Moreno asegura que Milei no durará más de seis meses en el Sillón de Rivadavia.

Porque Macri y sus socios necesitan que el presidente electo anuncie las medidas para el ajuste el mismo día en que asuma. Privatizaciones otra vez, quita de subsidios ¡otra vez!, solucionar el dilema de las Leliq que no es otra cosa que echar mano a depósitos y ahorros de todos ¡otra vez! (los bancos se exhiben desorientados pero ese es un gesto para la girada PORQUE SIEMPRE ESTÁN ENTONGADOS EN CUANTO SAQUEO SE HABILITE) aunque no se trata como venden a este tema de una cuestión de vida o muerte del sistema económico dado que representan sólo el 7 por ciento del PBI; además, habilitar más endeudamiento como si no hubiera bastado con la fuga de los 45 mil millones de dólares del préstamo del FMI perpetrada en su fallida gestión y el citado préstamo a 100 años.

Todo esto Milei lo podría ejecutar en unos días a gusto de Macri que aguarda esas decisiones y otras más servilleta colgando del cuello, cuchillo y tenedor sentado a una imaginaria mesa gigante con bolsos también gigantes para recaudar y distribuir lo que se recaude.

Un último e increíble gesto de Javier Milei se dio cuando se desentendió por completo de los créditos UVA. Asumieron un riesgo, nadie les puso una pistola en la cabeza para que firmaran esos créditos que promovió el desgobierno de su Patrón Macri.

Nunca le importó ni le importará tener una buena imagen al líder del PRO. Tampoco cuanta miseria pudiera seguir generando con sus socios del Círculo Rojo. Le importa un pito. Siempre se las ingenia y tiene vía libre para seguir acumulando poder. Ojo. Que el Circulo Rojo te usa y puede dejarte solo y sin taparrabos. Quisiera estar vivo si esto llegara a sucederle al ex presidente.

RECOMENDAMOS VOLVER A VER “MEMORIAS DEL SAQUEO” (2004) FILM DE FERNANDO PINO SOLANAS.

El 10 de diciembre sonará el silbato. Comenzará el segundo tiempo para MM. Milei al gobierno Macri al poder.

Por Pedro Noel Romero, colaboración ad honorem