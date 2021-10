Volvió Macri, pero no declarará ante la Justicia ¿por qué?

El expresidente Mauricio Macri llegó este martes al país y avisó que no se presentará ante la justicia de Dolores en la causa en la que se investiga un presunto espionaje a familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan durante su administración.

El exmandatario está citado para este miércoles por el juez de Dolores Martín Bava, quien subroga al juez Alejo Ramos Padilla en la causa en la que ya están procesados los exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Macri fue citado a indagatoria mientras estaba fuera del país, a principios de mes (estuvo en Miami y en Qatar), y finalmente el juez postergó su audiencia para el día de mañana.

En esta causa judicial, que fue impulsada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, se investiga si desde el Gobierno que encabezaba Macri se ordenó una tarea de espionaje sobre los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan durante los años 2017 y 2018.

La semana pasada, Macri nombró al abogado que lo defenderá en la causa pero aún no aportó ningún elemento que muestre real voluntad de presentarse a su indagatoria prevista para mañana.

El exmandatario dejó su defensa en manos del abogado Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es «inocente» de lo que se lo acusa y, como primer movimiento estratégico, apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal Bava.

Si bien ahora regregó al país, Macri afirmó que el juez Bava «vulneró» sus «garantías desde el primer minuto», al tiempo que denunció «intenciones políticas» detrás de su citación.

Con un hilo de mensajes en Twitter, Macri se pronunció sobre la citación para declarar e indicó que su abogado hará «los planteos que correspondan» y que «de ser necesario» se presentará a responder a lo que calificó como «falsas acusaciones».

«Mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente», señaló el ex mandatario y agregó: «Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad».

«El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme», sostuvo el ex presidente.

Al respecto, sostuvo que esa persecución «usan el dolor de los familiares de una tragedia» como fue el hundimiento del ARA San Juan en 2018, durante su mandato, y agregó: «Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización ‘Justicia Legítima'».

«Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan», aseguró el ex presidente, al tiempo que afirmó que se presentará en la Justicia «todas las veces que haga falta» pero que no dejará de «plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que amparan a todos los ciudadanos».