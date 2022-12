Mario Negri acusó a un diputado K por homofobia

El jefe del bloque radical, Mario Negri, pidió este viernes «estar serenos el próximo martes porque el oficialismo quiere trasladar la conflictividad a la calle», en relación al veredicto donde Cristina Kirchner podría ser condenada por corrupción.

“A nadie le gusta que el país funcione de esta manera. Para ellos es más cómodo navegar en la anarquía institucional que en la normalidad institucional”, señaló esta mañana Mario Negri en un comunicado.

El presidente del bloque radical en Diputados agregó: “Si no, no cometerían groserías como las que hicieron estos días”.

Vuvuzelas y hambre

“Es difícil explicar que hay que defender las instituciones en medio de las vuvuzelas y del hambre de la gente. Si usted habla del Consejo de la Magistratura la gente no sabe qué es, pero luego sufren las consecuencias porque allí se eligen a los jueces y se los remueve”, explicó el diputado radical.

“Cristina tiene un conflicto con los jueces desde hace muchos años, porque no le gusta que la investiguen, porque se enoja, porque se enfurece si la sentencia es contraria a ella. Entonces tiene un conflicto de poderes al cual después lo metió al Senado, cuando tenían que elegir los miembros para el Consejo de la Magistratura. Como dijo la Corte Suprema, en un ardid dividió el bloque oficialista en dos para afanarse un consejero. Y ahora metió en este conflicto a Diputados”, recordó Negri.

“A estos tipos les importa un carajo lo que les pasa a los argentinos, para ellos la anarquía institucional es un insumo más. Les conviene la anarquía, no les conviene la normalidad. Hay que estar muy serenos para poder explicar que atropellan las instituciones”, añadió.

Homofobia

“El propósito del kirchnerismo es que el país se torne inviable. Para el martes, que habrá una sentencia en la causa Vialidad y ellos mismos dicen que será adversa a la Vicepresidenta, hay que estar serenos porque están pidiendo que la gente salga a la calle, están diciendo que van a parar el país. Hay que estar firme y serenos. Quieren llevarnos a la calle, que no se discutan las instituciones, que haya anarquía. Lamento enormemente porque deberíamos estar discutiendo la educación y los 17 millones de pobres. Pero ellos apuestan a que la ley deje de ser ley. Quieren un país al margen de la ley”, agregó Mario Negri.

Finalmente, Negri sostuvo: “Ahí el diputado Rodolfo Tailhade hizo declaraciones contra el radicalismo con un sesgo profundamente homofóbico, celebrando la cultura de la violación. Deberá rendir cuentas porque este hombre ha sido espía de Cristina. Estos tipos son progresistas truchos. El odio es suministro para el kirchnerismo”.

El diputado oficialista había dicho durante una conferencia de prensa con Cecilia Moreau y el presidente del bloque del FdT en Diputados que «la UCR no está siendo conducida por el ex presidente Macri sino sodomizados. Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por el ex presidente Macri y hoy estamos pagando las consecuencias«.