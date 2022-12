¿Qué está haciendo la Justicia en la Argentina?

Muchos se preguntan ésto, pero lo que hacen mal es generalizar, porque la pregunta en realidad es ¿Que están haciendo algunos JUECES (la mayoría? No creo) con el vapuleado y pisoteado Código Penal??

Es increíble lo que pasa con algunos jueces en el país, falta de códigos morales, le faltan el respeto a la sociedad y a los cargos que ocupan; liberan delincuentes (como ha pasado sobretodo en Pcia. de Bs As) avalan candidatos que por Ley no pueden serlo (como recientemente Manzur, actual Ministro de Alberto Fernández y Gobernador en uso de licencia) pero como éstos tenemos «miles» de ejemplos, la liberación de ex funcionarios con cargos «pesadísimos» y pruebas irrefutables, es decir, una «caradurez» tan absoluta que da «vergüenza ajena» que sean Jueces de la Nación.

Un Fiscal General que presenta su caso, con sus pruebas (como en el caso de Cristina Kirchner) salen a «matarlo» cómo si el delincuente fuera el Fiscal… Una cosa de locos!!

Cómo la política ha «avasallado» la Justicia, sin miramientos, sin prurito y mientras tanto, algunos Jueces AVALAN esas actitudes… No se entiende, es inexplicable o la explicación deberíamos encontrarla en una mamá que recientemente fue noticia por la muerte de su hijo (con un disparo en el pecho para robarle un celular en La Matanza) y según se supo, el asesino había sido liberado hacía días (y tenía otro cargo de asesinato, así que no debería haber estado libre) entonces, la madre dijo: «Es lamentable como los Jueces se dejan avasallar por la política, porque seguro que debe ser de un puntero de acá, andan todos armados!! Son muy «cagones»!! (Yo haría una Ley, «sino tenés HUEVOS no seas Juez») eso debería pasar..

¿Que se le puede decir a una madre que le acaban de matar a su hijo, por un delincuente, que no debería haber estado en libertad?

Yo analizaría aún más profundo, la Democracia está en deuda con la sociedad y una de las razones fundamentales del «no funcionamiento» es sin dudas, la actitud de algunos Jueces que muestran una Justicia endeble, sin escrúpulo y dejando totalmente indefenso al ciudadano.

Sumado a que ya hemos escuchado alguna vez decir a la policía «no podemos hacer nada, nosotros los atrapamos y los jueces los liberan de nuevo, casi de memoria»…

Entonces, me pregunto cuando los Jueces probos, de carrera, que hacen un buen tratamiento del Código Penal o de Procedimiento, van a salir a «defender su profesión» dando a conocer su postura contraria a éstos irresponsables Jueces que tenemos? Que tiene que pasar?

Una de las «patas» de la Democracia está «renga», es hora que hagan un «mea culpa» y la arreglen, dejen de mirar para otro lado!

La sociedad les reclama «hombría», yo les reclamo a algunos «decencia» y las reglas de convivencia les reclaman que estén a la «altura» del cargo que ocupan, sino que se vayan… Le hacen mal a la Democracia…

Para pensar… Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)