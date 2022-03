Mario Negri: “Si JxC no estuviera acá en este recinto el default era inevitable”

“Quiero aclarar una cosa: no somos ruedas de auxilio del Gobierno, venimos a evitar que sufran más los argentinos”, declaró al inicio de su discurso el presidente del bloque radical en Diputados, Mario Negri.

Señalando hacia la bancada oficialista, donde se notaba la ausencia de diputados cristinistas, el cordobés agregó: “Miren las zonas raleadas de este recinto. Si no estuviera JxC acá el default era inevitable”.

“Tenemos conciencia de que estamos frente a un gobierno débil, un país débil, un oficialismo fracturado y un mundo cargado de incertidumbres” siguió el radical.

El titular del bloque UCR en Diputados cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por sus dilaciones en la negociación con el organismo internacional. “¿Por qué esperaron dos años? Porque en el Gobierno no había acuerdo. Se pasaron 2 años discutiendo ideológicamente qué hacían con el Fondo y perdieron las mejores oportunidades”.

“Nosotros no venimos ni tapándonos la nariz, ni hacemos como el Presidente que, mientras está pidiendo plata, dice que es indigno el organismo al que le pide. Un presidente no hace asambleas estudiantiles porque mella su credibilidad, pero también la del país. Si hay default con organismos multilaterales olvídense de conseguir un crédito, y eso afectará la producción, no habrá insumos y la inflación que ahora corre va a volar”.

Además, Negri cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por intentar imponerle al Congreso la aprobación del plan económico que pactó con el FMI. “No existe artículo en la Constitución ni norma alguna que obligue al Congreso a votar un programa de gobierno que elaboró y negoció solo el Ejecutivo”.

“La política económica es responsabilidad del Gobierno, no de la oposición”, recalcó Negri y volvió a apuntar contra el titular del Palacio de Hacienda: “Le quería meter una soga a la oposición para entramparla y hoy casi la soga queda en la casa del que nos quería ahorcar”.

“Quiero dejarle un mensaje al Gobierno: quedan dos años, no sean culposos. De nuestra parte creemos haber contribuido a que el kirchnerismo no arroje al abismo al pueblo argentino”.

Por último, Negri enfatizó: “Hoy hemos repudiado la violencia ejercida en el Congreso, incluso en las propias ventanas de las oficinas de la Vicepresidenta. La diferencia con la violencia de 2017 es que ningún diputado opositor fue a acompañar a los que prendían fuego, estamos acá defendiendo las instituciones”.