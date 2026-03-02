Más despidos: Cocot y Dufour echó a sus últimos empleados y comunicó el cese de actividades

La fábrica de Cocot y Dufour, situada en el barrio porteño de Parque Chas, echó a sus últimos 140 empleados de 500 tras el cierre de la fábrica textil.

Los despidos iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo de Cocot y Dufour que empleaba a unas 500 personas. A la incertidumbre se suma una denuncia económica grave: los trabajadores aseguran que la firma comenzó a liquidar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas, de manera arbitraria y sin informar fechas claras de pago.

La respuesta de los empleados no se hizo esperar. Con cortes de calle frente a la planta y un clima de asamblea permanente, la protesta subió de tono hasta rozar la violencia física.

Crisis y despidos

Según trascendió, se produjo un durísimo cruce verbal entre los trabajadores y representantes de Recursos Humanos enviados por la empresa, situación que obligó a extremar la vigilancia en el lugar.

La empresa justificó los recortes y el pago fraccionado por una supuesta crisis pero la fábrica trabaja en turnos extendidos durante las 24 horas del día.

Para los gremialistas y delegados, esta operatividad plena contradice el argumento de la falta de fondos y profundiza los cuestionamientos hacia la gestión de la compañía.

Con información de agencia Infogremiales