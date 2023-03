Massa lograría la revisión del FMI y el dólar cayó

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá el viernes para aprobar la cuarta revisión del acuerdo y fijar las nuevas metas de reservas. El dólar blue frenó su escalada y cayó.

“En el contexto de la 4ta revisión del programa del FMI mantuvimos una buena reunión con la Subdirectora Gerente del organismo Gita Gopinath y su equipo, con quienes analizamos el impacto de la sequía en el país y se valoró el despeje de vencimientos de la curva en pesos», señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, tras el encuentro con la funcionaria en su red social Twitter.

En un hilo de tuits Massa agregó que “ambos compartimos la decisión del gobierno de continuar avanzando con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas”.

De la reunión del Board no surgirán cambios en las metas de base del programa en curso porque no es una facultad del Directorio, aclaró la agencia NA de fuentes ministeriales.

La confirmación de la votación y del giro del dinero le permitirá a la Argentina hacer frente al pago de vencimientos por US$ 2.700 millones que operan ese día.

El dólar se frenó

El dólar blue interrumpió su marcha alcista de dos ruedas consecutivas y bajó hasta los $393 para la venta.

La divisa marginal perdió hoy cuatro pesos y cotizó al cierre en $389 para la compra y $393 para la venta, tras anotar su récord nominal en los $397 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en 88,5%.

El Banco Central (BCRA) terminó su participación en la rueda con ventas por US$ 95 millones para atender la demanda del mercado y a dos días hábiles de cerrar el mes la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1.723 millones, y en el año US$ 2.783 millones.

La entidad lleva dieciocho ruedas de ventas continuas en medio de la preocupación por la pérdida de reservas que hoy volvieron a caer, después de ubicarse en los US$ 37.074 millones, el stock más bajo desde septiembre pasado.