Milei destacó el fallo a favor de Argentina por YPF y disparó contra Cristina Kirchner y Kicillof

Javier Milei, en cadena nacional, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei destacó este viernes que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, declaró Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar 18 mil millones de dólares, “el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que “era virtualmente imposible” de abonar.

“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó a través de un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Críticas al kirchnerismo

En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner y el “inefable” Axel Kicillof.

“Nada puede estar más lejos de la verdad”, señaló Milei y añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”.

Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que podría habernos costado todo”.

Discurso

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, expresó, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.

Como cierre del mensaje, Milei afirmó que “hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas