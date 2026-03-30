Arder en el «infierno» o ver la «luz» al final del túnel…

Argentina siempre ha tenido momentos «bisagra» a lo largo de su Historia llena de «espinas», una MENTALIDAD poco amiga de los compromisos (que generalmente rompe sin ningún «prurito»), conservadora (casi nunca se «arriesga» y va a lo que cree «seguro»), bastante reticente a «invertir» en su Futuro (lo vemos en empresarios que prefieren mandar su capital fuera del país) y, sobre todo, no ha logrado esa poderosa idea de Unidad (que generalmente destaca a las sociedades que se convierten en «Potencia» con una postura social solidaria, amiga de «darse la mano» siempre, no solo cuando el «agua le llega al cuello») y por el contrario, ha fomentado el «sálvese quien pueda» que adquirimos en la época de la dictadura y todavía no podemos salir de ahí…

Nos quedamos en el tiempo, por cuestiones sociales no resueltas (desaparecidos, la Justicia casi siempre «ausente» en casos resonantes) y aún hoy, no tenemos la capacidad de seguir adelante, «dar vuelta la página», dejar atrás a todos aquellos que nos perjudicaron y Construir una Nueva Argentina…

¡Hoy tenemos esa oportunidad!

¿Vamos a seguir esperando la «dádiva» de años anteriores, de emitir sin respaldo, que nuevamente suba la inflación y sigamos perdiendo poder adquisitivo?

¿Que estamos esperando, que vuelva el populismo que nos sumió en esta noche «oscura» de pobreza y desocupación (no alcanzamos a ver las historias de Cuba o Venezuela, países ricos, con buena gente, sumidos en una pobreza extrema por su propio «miedo» de no poder salir del «infierno» que lo sumieron sus gobiernos) O finalmente, queremos salir al «frente» y SOÑAR con nuevo presente?

Por eso admiro a la sociedad de El Salvador (Centroamérica) que logró salir de la opresión, siguió una idea, apostó por su futuro y va camino a la «luz», un «faro» en la oscuridad de América…

Bien, mal o regular, lo está haciendo.

En ésta sociedad conservadora como Argentina, tenemos al frente «dos puertas rojas» ante nuestra vista, sin inscripción una a la derecha y otra a la izquierda… y vos, ¿cuál vas a tomar para tu futuro?

Porque lo construimos nosotros, no es «culpa» de nadie más, estoy cansado de escuchar que «la culpa la tiene el otro», la tenemos nosotros mismos, así que de una vez por todas, «hagámonos cargo» de lo que nos toca…

El 2027 está a la «vuelta de la esquina» andá pensando que querés para tu mañana, pero tu elección es HOY.

INFIERNO o PARAÍSO, OSCURIDAD O ILUMINACIÓN, «Ser o no Ser, esa es la cuestión»…

Hasta la próxima.

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)