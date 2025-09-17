Milei regresó de Paraguay: encabezó una reunión gabinete en medio de otro revés en el Congreso

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete poco después de haber regresado de Paraguay.

El presidente Javier Milei encabezó en la tarde de este miércoles una reunión de Gabinete poco después de haber regresado de Paraguay y en momentos en que el oficialismo recibía otro revés en el Congreso con el rechazo a los vetos mientras además se realizaba la Marcha Federal.

“Dólar, Congreso, elecciones, cómo encarar la segunda etapa del gobierno y diálogos políticos”, fue la enumeración que hizo una fuente de Presidencia sobre los temas abordados en el encuentro entre el mandatario y sus principales funcionarios en el Salón Eva Perón del primer piso de Casa Rosada.

Se trató de la cuarta reunión de Gabinete que convocó Milei en los últimos diez días, es decir tras la derrota electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la nueva etapa que abrió la gestión libertaria, Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, viajará a las provincias para mantener diálogo con los gobernadores y el viernes irá a San Juan, tras ya haber estado en Tucumán y en Salta.

“Lo importante es el vínculo político con las provincias”, remarcaron las fuentes libertarias consultadas, mientras que en paralelo ya comenzó a funcionar la mesa federal con los gobernadores que integran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Catalán y Luis Caputo, que tuvo su primera reunión con los aliados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

En tanto, este jueves el vocero Manuel Adorni volverá a da runa conferencia de prensa por la mañana en la Rosada y a las 11:30 se hará la foto y charla de Milei en Olivos con los principales candidatos de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones de octubre por las distintas provincias.

Con información de la agencia Noticias Argentinas