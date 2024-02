Mondino ratificó ante sus pares del G20 la «nueva era económica» de la Argentina

En el marco de la Reunión de Cancilleres del G20 que se desarrolla desde ayer en Río de Janeiro, la Ministro Diana Mondino participó este jueves de la segunda sesión plenaria y de un encuentro especial sobre ayuda para Haití. Además, mantuvo audiencias de trabajo con sus pares de México, Corea del Sur y Paraguay.

Durante la sesión de este jueves, donde se debatió sobre la “Reforma de la Gobernanza Global”, la Canciller Diana Mondino explicó que “ la Argentina se embarca en una nueva era económica, promoviendo una economía de mercado abierta, la libre competencia de los actores económicos, la atracción de inversiones, el fortalecimiento del estado de derecho y la plena inserción en la economía global” .

Al referirse a la necesidad de una mayor integración comercial de las cadenas globales de valor, Mondino ejemplificó: “Argentina no produce cacao y sin embargo produce los mejores dulces con chocolate, gracias a componentes de todas partes del mundo”.

Mondino -que se encuentra acompañada por el Sherpa argentino ante el G20, Federico Pinedo- añadió: “Mi país tiene un fuerte compromiso con la defensa del multilateralismo y la gobernanza global. La Argentina ha iniciado el proceso de ingreso a la OCDE, que contribuirá a una mayor seguridad jurídica a los inversores, garantizando un clima favorable a la iniciativa privada con reglas transparentes y predecibles para las empresas”.

Reforma del Consejo de Seguridad

La Canciller sostuvo también que “para la Argentina es prioritario abordar los desequilibrios existentes en la agricultura. Se trata de la gran deuda de la OMC y es el sector que sufre más distorsiones”, al tiempo que expresó: “Es prioritario fortalecer el sistema multilateral, profundizar valores tradicionales del sistema como el respeto irrestricto a la vida y la libertad, y fortalecer las instituciones y la diplomacia internacional. Sólo de esa forma se podrá retomar el camino de la prosperidad a nivel mundial”.

Con relación a la gobernanza global, Mondino agregó que “ la Argentina coincide con Brasil en que se plantee con énfasis la reforma del sistema multilateral. Las guerras actuales y el aumento del número de conflictos pusieron de relieve la urgencia de una reforma del Consejo de Seguridad para que sea un órgano más representativo, responsable, democrático, transparente y eficaz. Estas discusiones deben darse en la Asamblea General de la ONU, foro que ha sido creado para estos debates ”.

A su vez, Mondino fue clara al señalar: “Para ello el primer eje debe ser el fortalecimiento de la red de seguridad financiera global, con un FMI más representativo en su centro y bien financiado. Y una forma expeditiva y costo-efectiva de llevar alivio financiero inmediato a los países de ingresos medios es la revisión de la política de sobrecargos del FMI, que les permitiría agilizar la solución de problemas en balance de pagos, volver a una senda de crecimiento sostenido y recuperar el acceso a los mercados”.

Sobre el final de la segunda sesión plenaria, Mondino concluyó: “Si queremos ayudar a los países en desarrollo a centrarse en programas de transformación a largo plazo, la asequibilidad, la previsibilidad y la sostenibilidad del financiamiento son necesarias para todos”.

Reuniones Bilaterales

Luego la Canciller se reunió con su par mexicana, Alicia Bárcena, con miras a fortalecer la cooperación y el comercio bilateral, en el marco del 135° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, hecho que servirá para consolidar la alianza estratégica entre ambos países. Las cancilleres acordaron afianzar los vínculos políticos y culturales y explorar posibilidades de ampliación y diversificación del comercio y las inversiones bilaterales.

Por otra parte, Mondino mantuvo un encuentro bilateral con su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, con quien dialogó sobre los principales temas de la agenda común y los desafíos regionales y globales. Ambos Cancilleres destacaron la importancia de avanzar en el desarrollo de los proyectos de conectividad fronteriza e integración física, así como también en la cooperación en seguridad y defensa. Además coincidieron en que se debe modernizar el MERCOSUR, con el propósito de adaptarlo a las demandas del mundo actual.

Por otra parte, la titular del Palacio San Martín mantuvo una reunión de trabajo con el Canciller de Corea, Cho Tae-yul. Juntos abordaron temas de la agenda común, especialmente en lo referido al desarrollo de inversiones coreanas en nuestro país, en sectores clave como electrónica, minería, logística y pesca, entre otros. En ese contexto, dialogaron sobre los proyectos en el área de transición energética (litio), y la necesidad de impulsar la cooperación en sectores como uso pacífico de la energía nuclear, y cooperación espacial y antártica.

Reunión sobre Haití

En el marco de la segunda jornada de actividades del evento, la Canciller participó además de la reunión ministerial “Responder al desafío de Haití («Rising to the Challenge on Haiti»), para abordar la actual situación en el país caribeño, con foco en las perspectivas de una Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad de Haití (MSS), aprobada en octubre del año pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.