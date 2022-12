Negri: “El kirchnerismo impide que funcionen las instituciones”

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, manifestó este lunes en declaraciones periodísticas que “desde la condena a Cristina han convertido al Gobierno, al Senado y a los bloques en un estudio jurídico dedicado a la agresión y al ataque”.

“El Congreso está paralizado, no la Cámara de Diputados. No hay ningún proyecto de blanqueos salvo el de media sanción del Senado, impulsada por Parrilli, que es un mamarracho. Lo que anunció el ministro de Economía Sergio Massa no tiene ingreso en Diputados”, explicó este lunes Negri en una entrevista con Radio Mitre.

El presidente del bloque UCR se refirió al clima político que hay en el Parlamento y sostuvo que “la resolución de la presidenta de la Cámara sobre el Consejo de la Magistratura alteró el principio de conducción y responsabilidad de la Cámara. Está clarísimo que estaba enganchada con (lo dispuesto por) Cristina Kirchner en el Senado para paralizar el Consejo de la Magistratura”.

“Me llama la atención cuando hacen conferencia de prensa pidiendo una audiencia con la Corte. La Corte Suprema ha dictado sentencia y el Senado se le alzó en contra”, siguió Mario Negri.

“Moreau nos obligó a nosotros a judicializar una situación que el 17 de noviembre ella consideraba que estaba bien y, además, ella no tiene atribuciones para dejar sin consejeros a la Cámara porque son los bloque, según la ley, los que los designan”.

Mario Negri abundó: “Hay amparos contra la resolución de la presidenta y apelamos la sentencia del juez Cormick”.

Por lo tanto, expresó: “El que tiene que generar las condiciones para una sesión es el oficialismo”.

Consultado por la posibilidad de reencauzar la situación antes de fin de año, Negri declaró: “Cecilia Moreau además está en prórroga de su mandato. Acá nadie de la Cámara ha convocado a nada. Mañana hay plenario de la comisión de Defensa al Consumidor. El presidente es radical. Queremos tratar Alquileres, créditos UVA. Avanzamos sobre un reclamo del FMI de lavado de activos”.

Luego, Mario Negri recordó que intentó avisar al Gobierno antes de que se desate la actual crisis. “Antes del barbarismo jurídico e institucional le hablé al ministro de Economía porque preveía que se llevaba a un camino sin retorno. El país está casi al borde de un abismo”.

Agresión a Luciani

“Repudio cualquier escrache. No hay que sembrar violencia. Fueron dos semanas en las que hubo agresiones que no tuvieron límites por parte del poder. No controlan a los que tienen abajo”, indicó Negri.

“Al fiscal Luciani hay que cuidarlo. Representa los intereses del pueblo. Él cumplió acabadamente su rol”, agregó.

Sobre si al oficialismo le interesa algo más que la condena a CFK: “Creo que no. Desde la condena han convertido al Gobierno, al Senado y a los bloques en un estudio jurídico dedicado a la agresión y al ataque. Estamos en pre-anarquía. Impiden que funcionen las instituciones. La gestión no existe”.

El cordobés además señaló: “Hay un llamado a la desobediencia a la ley. El kirchnerismo quiere que Argentina se debata en la calle y nosotros queremos procurar que sea en las instituciones y que éstas funcionen. No queremos que el Congreso baile como el oficialismo quiere”.

¿Cree que habrá extraordinarias?, le preguntó Radio Mitre, “Esperemos ver dónde está el Presidente”.