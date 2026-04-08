Nix Ruo presenta “Teogonía Plástica” en la SAAP: un diálogo entre el mito antiguo y la vanguardia visual.

En el marco de su 100° aniversario, la prestigiosa Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP), reafirma su rol histórico como promotora del arte local con la exposición “Teogonía Plástica” del artista argentino Nix Ruo, quien propone una exploración profunda de la identidad humana a través de un lenguaje visual que tensa los límites entre la figuración y la abstracción.

Con sorpresas, invitados y un brindis inaugural, la muestra estará disponible a partir del próximo 16 de abril hasta el 09 de mayo en la sede de la SAAP, Viamonte 458 (CABA).

Maestría plástica y experimentación formal

La obra de Nix Ruo se destaca por un tratamiento voluptuoso del color y el uso de grandes formatos que dominan el espacio expositivo. Bajo la curaduría de Maximiliano Florencio, la exhibición revela un proceso creativo experimental donde la materia cobra vida propia: capas y texturas emergen de una combinación entre la técnica deliberada y procesos que escapan parcialmente al control del artista.

En esta propuesta, la pintura trasciende el plano bidimensional; las obras dialogan entre sí extendiéndose hacia las tres dimensiones, convirtiendo las superficies en “cuerpos” y presencias que interpelan al visitante en un paisaje híbrido entre lo natural y lo espiritual.

Un puente simbólico con reconocimiento internacional. “Teogonía Plástica” no es solo un ejercicio estético, sino un puente simbólico inspirado en las teogonías griegas de Hesíodo. Nix Ruo utiliza estos ecos mitológicos para cuestionar la condición humana y la identidad en la actual era de transformación digital. En este contexto, la exposición invita a una contemplación activa, donde el espectador es convocado a reconstruir sus propias narrativas a partir de las potentes imágenes de Ruo.

Ficha de la muestra

. Inauguración: 16 de abril – 16:00 hs.

. Cierre: sábado 9 de mayo.

. Lugar: Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP).

. Dirección: Viamonte 458, CABA.

. Horarios de visita: miércoles, jueves y viernes de 15:00 a 18:00 h; sábados de 10:00 a 13:00hs

La solidez de esta propuesta artística cuenta una trayectoria destacada en circuitos culturales y académicos:

. Ha sido premiada en dos oportunidades por el rectorado de la UBA.

. Su obra fue seleccionada como galardón para la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía en Italia.

. Ha recorrido espacios de relevancia institucional como la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Palacio Balcarce y el Centro Cultural Abelardo Castillo, entre otros.