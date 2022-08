«No al ajuste en discapacidad»: convocan a una marcha y carpa blanca

El Colectivo de Discapacidad convocó a una movilización y carpa blanca los días 29, 30 y 31 de agosto ante la «situación crítica que están atravesando las personas con discapacidad sus familias y los prestadores de toda la Argentina. El lema de esta convocatoria es “No al DNU, no al ajuste en discapacidad».

En esta convocatoria «se confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace 3 años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro Colectivo. Una vez más se entregará un petitorio al presidente Alberto Fernández con puntos específicos reclamados para su intervención».

A continuación reproducimos el comunicado oficial del Colectivo:

– Que las pensiones no contributivas estén acordes a la inflación: Si bien pasaron de 16000 a 23000 pesos, este monto no cubre el sustento mínimo y menos aún medicamentos imprescindibles para esta población que no son cubiertos por el programa Incluir Salud. Lo que conlleva a un posterior reclamo vía recurso de amparo ya que el programa Incluir Salud no es una obra social de asistencia médica integral.

– Que se transparente la coparticipación federal de recursos en discapacidad ya que las provincias, ni las obras sociales provinciales no reconocen contar con dinero suficiente para afrontar este gasto, es por eso que se producen recortes.

– Que se adecue el valor nomenclador de las obras sociales provinciales al nivel federal. Ya que hoy los montos de las provincias están por debajo del arancel nacional, a pesar de la coparticipación porcentual.

– A nivel valor nomenclador, pedimos una verdadera actualización, valor atrasado al 2019. Recordamos que en 2020 no hubo aumento y ya en 2021 los aumentos paralelos por inflación no permitieron su actualización ni su acumulación. Esta gestión de la ANDIS no mostró un análisis de costos, no hubo reunión entre partes, no fue participativo, sino que se sustentó el financiamiento a las prestaciones en base a presupuesto y no a costos.

Detrás de esos supuestos costos hay seres humanos.

– Que los pagos a los prestadores sean mes vencido. Hay obras sociales que no pagan desde marzo que con la inflación imperante genera problemas económicos y financieros en la prestación.

– Respecto al DNU, se informará la postura del Colectivo más detalladamente durante la Carpa Blanca, pero anticipamos que implica un retroceso en derechos conquistados por el Colectivo de Discapacidad hace años. Ya que la Ley 24901 asegura la igualdad y este DNU genera exclusión en el sistema de financiamiento. El interés de la ANDIS en promulgar el DNU se debe a trasladar fondos discrecionalmente a las obras sociales por presión de los sindicatos. Cuando en realidad la financiación es del Fondo de Solidario de Redistribución

¿Cómo se garantizaría en esta descentralización parcial que el Fondo Nacional destine debidamente los recursos siendo la ANDIS el organismo administrador, ejecutor y regulador?

– Si hablamos de gestión, como Colectivo denunciamos a la ANDIS de etiquetar a aquellos prestadores que piensan distinto, no respeta a las organizaciones ni a los referentes que critiquen a su gestión. Como resultado es la falta de diálogo y mucho menos llegar a un consenso o conciliar en alguna reunión. Nuestra silla en la toma de decisiones conjuntas con la ANDIS hoy está vacía.

– En cuanto al programa Incluir Salud, que dicen haber recuperado su funcionamiento en el gobierno de Alberto Fernández, dicha recuperación fue solamente para los afines y a nivel nacional se refleja en su escasa cobertura y su débil existencia.

– Si nos referimos a beneficios queremos un bono de emergencia para PcD y una Tarjeta Alimentar para todos no solo hasta los 14 años. Por ello, ante la falta de respuestas y la constante INVISIBILIZACION que afecta a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores como parte del Colectivo de Discapacidad, es que este se encuentra en estado de Movilización para llegar a visibilizar la problemática a nivel nacional.

Cuando hablamos de inclusión real es poder garantizar los recursos para cada soporte que implica una atención integral concreta y que las personas con discapacidad vivan una vida saludable plena y digna.