Osdepym con cortes en las prestaciones y al borde de la quiebra

Osdepym es una de las obras sociales más importantes del país. Por sus 350 mil afiliados, por despliegue territorial y por las cifras astronómicas que mueve. Es una obra social independiente que no pertenece a ninguna organización gremial ni partido político. En el año 2018 fue intervenida en forma arbitraria e injustificada por Mauricio Macri, quien nombró a José Bereciartúa como interventor, quien fuera echado de ese cargo luego de detectarse graves irregularidades. Con la llegada del nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo designó en febrero de 2020, como nuevo interventor al sindicalista Horacio Alonso mediante el decreto 176/2020. Alonso llegó al cargo de interventor de la mano de Sergio Massa, su jefe político, ya que Alonso integró desde su fundación el Frente Renovador y hasta fue diputado nacional por ese partido.

Osdepym antes de la intervención macrista, cuando era gestionada por su directorio, era una obra social superavitaria, y contaba con una gestión profesional que hizo que miles de trabajadores la eligieran como su obra social.

El manejo de la Obra Social por parte de la gestión de Horacio Alonso ha destruido la calidad del servicio, produjo atrasos y caída de contratos con los prestadores, que sufren los afiliados, ya que cuando van a atenderse les dicen que no pueden brindarle el servicio pro falta de pago.

Con contrataciones directas que nada tienen que ver con una obra social, utilización de fondos para reparto de comida en barrios con fines políticos. Bolsas de comida que fueron compradas con sobre precios a empresas sin historial comercial ni dirección física. Contratos de Cápita con empresas que no tienen personal ni sede ni posibilidad de dar el servicio contratado.

Todo este desmadejo tiene una explicación en la utilización de los fondos de la obra social, para el armado de un frente político llamado La mesa peronista de Tres de Febrero, que compitió y perdió por una amplia diferencia, en las internas recientes del Partido Justicialista frente a la lista kirchnerista. Los fondos en lugar de ir a los afiliados, van a solventar reparto de bolsones de alimentos, micros, militantes rentados, actos, afiches, pegatinas, etc.

Frente a esto y debido a los miles de reclamos de afiliados que no pueden acceder al servicio, se ha constituido una Comisión Normalizadora que le exige al gobierno nacional y muy especialmente al jefe político de Horacio Alonso, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, una solución urgente a la crisis terminal en la que se encuentra OSDEPYM y que pone en grave peligro la salud su miles de afiliados.

Desde la Comisión Normalizadora publican la siguiente solicitada:

1. Se han efectuado contrataciones directas que no responden al objeto de la obra social a empresas de dudosa existencia por valores probados de, por lo menos, $ 108 millones.

2. Los quebrantos han consumido las reservas estratégicas y, de pagar a los prestadores a 30/45 días, hoy se está pagando a 150 días. Ello conlleva cortes de servicios y baja de prestadores.

3. Los gastos de administración se incrementaron en un 50% y el gasto en prestaciones está fuera de control.

Está comprobado el desvío de fondos para fines políticos y personales. Es imprescindible cambiar el Interventor ya, poner un funcionario neutral y normalizar OSDEPYM. Está en juego el servicio de salud de 100.000 familias.

Ésta es la gente de SERGIO MASSA que está destruyendo OSDEPYM:

Horacio Alonso, Interventor. Ex Diputado Nacional por el Frente Renovador; Agustín Ciorciari, Gerente de Relaciones Institucionales. Ex Concejal (de 1991 a 2019) por el PJ y el Frente Renovador; Federico Meca: Gerente de Auditoría. Concejal en San Isidro por el Frente Renovador. Franco Agustín Caviglia, Asesor. Ex Diputado Nacional (2016-2019) por el Frente Renovador; y Yanina Zanarini: Gerente de Contrataciones. Designada en 2020 por ser hija del entonces Superintendente de Salud, el que falleció en 2021.

COMISIÓN NORMALIZADORA

salvemosaosdepym@gmail.com