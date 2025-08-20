Otra vez Scania suspende la producción en Tucumán por la caída de las ventas

La planta que posee Scania en Colombres volverá a detener sus actividades durante una semana a partir del domingo. Acumulará 28 días de paralización en lo que va del año.

Scania Argentina volverá a suspender la producción en la planta ubicada en Colombres, Tucumán, ante el actual escenario internacional y nacional. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que la medida comenzará este domingo 24 y se extenderá por una semana.

De esta forma, la multinacional acumulará 28 días de paralización en lo que va del año, en el marco de un acuerdo de 40 jornadas en total de suspensiones pactado con el gremio.

Emergencia

La compañía había iniciado este plan de emergencia en junio, con una duración de una semana. Posteriormente, se sumaron otros 14 días -entre el 7 y 20 de julio-.

En esos momentos, en Scania informaron que la decisión se enmarcaba en la “coyuntura internacional” que generó una “disminución temporal en la demanda de producción”, especialmente en los mercados de exportación (Brasil y la Unión Europea).

La planta de Colombres se especializa en la fabricación de cajas de cambio, ejes y otros componentes, y sus envíos al exterior representan alrededor del 15 % del total de las exportaciones tucumanas. Además, cuenta con una planta de 600 operarios, más los contratistas.

