Paro en el Garrahan: Médicos desmintieron el aumento y denunciaron ajuste y vaciamiento.

El cese de actividades en el hospital pediátrico Garrahan, que comenzó este miércoles a las 7.00 y finalizará este jueves a la misma hora, tendrá un festival cultural durante todo el día. El Gobierno asegura que su lucha es contra “los ñoquis” pero los profesionales y técnicos del Garrahan aseguran que hay ajuste y vaciamiento que afecta el funcionamiento normal. Este jueves habrá un abrazo al Hospital de Clínicas.

Trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) comenzaron un paro de 24hs., a las 7 de la mañana, y desmintieron al Gobierno Nacional sobre un supuesto aumento del 10%: «Es una ampliación presupuestaria ordinaria y generalizada aplicada a casi toda la administración pública», explicaron.

Durante este miércoles, y junto a familiares de pacientes y artistas de diversas áreas, llevarán adelante un festival cultural que comenzó a las 9:30hs. sobre calle Combate de los Pozos, sin embargo, permanecerá la atención de urgencias por guardia e internados.

Según aseguró la secretaria general de APyT, Lic. Norma Lezana, a NA, los trabajadores reiteraron el pedido de recomposición salarial del 100%, “frenar el vaciamiento del hospital” y que el Gobierno Nacional junto al de la Ciudad sostengan “un presupuesto adecuado” y les otorguen “garantías a residentes y becarios”.

“Después de meses de mucho esfuerzo, estamos llegando a momentos decisivos de una lucha enorme. Ofrecen una mesa de diálogo para el 30 de junio y prorrogan la conciliación obligatoria, pero lo hacen mientras el Presidente (Javier Milei) lanza declaraciones destructivas que quiebran toda confianza”, manifestó Lezana.

En el marco de la jornada de protesta, Radio con Vos transmitió en vivo uno de sus programas desde uno de los halls de entrada: “Este hospital es donde están mis amigos, mis pacientes, paso más horas acá que en mi casa, con mi familia”, expresó un pediatra del Garrahan.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid, el jefe de terapia intensiva del Garrahan, Mauro García, expresó que “la gente los apoya”, sin embargo, los números “siguen siendo los mismos” ($6.000 la hora).

“¿Queremos o no salud pública? Hay que interpelar a la gente y decir que el 60% de los pacientes no tienen cobertura. ¿Quién va a atender a quienes no puedan pagar? Hace 27 años que estoy acá y nunca vivimos esto. Debatir desfinanciar el hospital es una cosa inaudita”, remarcó.

En la misma línea, sostuvo que “necesitan mejorar” la situación salarial y que, a pesar de llevar adelante otro paro, la idea es “afectar lo menos posible a la gente”: “Sufrimos impotencia porque nadie nos escucha, nos duele que nos digan ‘ñoquis’”, añadió.

Durante esta jornada, el festival contará con una grilla de artistas que actuarán de manera solidaria como los cantantes tenores del Teatro Colón, Las Manos de Filippi y Peteco Carabajal, entre muchos otros.

“Exigimos una retractación pública por parte del Gobierno por haber acusado sin pruebas de militantes políticos al personal del hospital y de atacar a periodistas que cubren la situación, con graves insultos. Tenemos un inmenso apoyo social, adentro y afuera, y hay una gran unidad. El Gobierno no puede tapar el sol con las manos. El Garrahan es causa nacional”, concluyeron desde APyT.

En paralelo, para el jueves 26 de junio está prevista una protesta en el Hospital de Clínicas -que depende de la Universidad de Buenos Aires- bajo la consigna “Abrazo al Clínicas”. La convocatoria, en defensa de la educación y la salud, denuncia una pérdida del 40% del poder adquisitivo del salario y la falta de actualización en los gastos de funcionamiento desde hace más de un año. Las actividades comenzarán a las 10:00 en la explanada sobre Avenida Córdoba, incluirán un acto a las 11:00 en la escalinata sobre calle Paraguay y culminarán con una rueda de prensa a las 11:30.

Fuente: Infogremiales