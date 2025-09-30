El triple crimen que es noticia internacional paso en la zona más «caliente» del país hoy, como es La Matanza.

Pero los Argentinos pueden cometer otro «triple crimen» sino votan a conciencia en Octubre.

1) Seguiremos pecando de un pueblo «que no se hace cargo» de las decisiones que toma; es más, cuando las toma (como elegir a un outsider de la política ,que además, cumplió con lo que prometió que fue la motosierra) se cansa «rápido» (cuando es un gobierno que No es peronista) e interpreta que él (el pueblo) NO es parte del problema al no saber elegir a sus representantes o repetir fórmulas que sabemos nos llevan por el tobogán de la pobreza.

2) Votar en blanco es votar a la oposición (destructiva y retrogada) que quiere mantener el status quo para que nada cambie…

3) No entender que el Poder Legislativo (sobretodo el Senado Nacional) son personas que solo responden a sus partidos políticos y no a la gente que los votó, entonces, levantan la mano todos juntos solo para subirse el sueldo y piensan en «destruir» éste gobierno, que no es peronista, que no está de acuerdo con ideas populistas y quiere sacar del «pozo» a Argentina.

3) La elección es para uno mismo; cuando comprendamos eso, sabremos que es como ir a una carnicería, tenés carne magra o carne con grasa: Una te cuida la salud y la otra te la destruye, puede pasar que ninguna te saque el hambre, pero por lo menos, te «cuidas» un poco…

La «heladera llena» de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no la ví, en éste período tampoco la llenó porque los precios son siderales, pero me pregunto ¿La podré llenar en algún momento si los empresarios dejan de especular, bajan los precios y éste gobierno hace un «desfile de baja de impuestos»? (Incluyo a los Gobernadores en ésta «fiesta» de pensar en los habitantes que viven en el país).

Y me hago otra pregunta, ¿Soy muy «lirico» de pensar que alguna vez los políticos harán las cosas bien, como soñaron nuestros abuelos (que muchos de ellos ya murieron sin verlo) en ese «sueño sudamericano» de tener un Gran País? ¿O tendré que seguir soñando?

En fin…

Mi única opción es el voto, la única forma de sentir que «algo puedo hacer para cambiar el rumbo degradado y sin futuro que tuvo y tiene éste país»…

El VOTO sí, ese papelito que parece inexistente pero que muchos «matan» por tener, porque sin ellos, no son NADA!

¿ALGUNA VEZ COMPRENDEREMOS EL PODER QUE TENEMOS?

ÚSALO… VOTAR EN «BLANCO» ES «BORRARTE» y éstas peleas de Poder, nunca las ganaron los «cagones»…

Una vez escuché «éste país no es para cagones»… Ahora comprendí el significado que tiene…

«Cuánto falta, no lo sé… Si es muy tarde, no lo sé…

¿Que otra cosa puedo hacer?

¿Que otra cosa puedo hacer?

Ahora se lo que es… perder…

Otro crimen quedará, sin resolver…» 🤷‍♂👌

(Crimen, Gustavo Ceratti)

Para pensar…¡Hasta la próxima!