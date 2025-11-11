SOCIEDAD 

Paro nacional de empleados judiciales por salarios y en defensa del sistema jubilatorio

Empleados judiciales

Empleados judiciales

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

Trabajadores judiciales afiliados a la UEJN harán un banderazo antes del paro nacional por salarios y en defensa del sistema jubilatorio.

Los empleados judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, retoman las acciones de fuerza con un paro nacional esta semana, en vísperas del Día del Empleado Judicial.

Así lo resolvió por unanimidad la 36° Asamblea Nacional Extraordinaria de Representantes, realizada los días 6 y 7 de noviembre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Este martes 11 de noviembre se llevará a cabo un Banderazo Nacional, mientras que el viernes 14 se concretará un Paro Nacional de 24 horas. Las medidas se enmarcan bajo el lema «¡Por el Salario, contra el Traspaso y el Defensa del Sistema Jubilatorio!».

Paro UEJN: Los reclamos de los judiciales

Entre los reclamos centrales figuran: la recuperación de la pérdida salarial reclamada por la Corte Suprema; la recomposición de octubre; el rechazo al traspaso; el respeto a la carrera administrativa; y la alerta ante las amenazas de reforma previsional y reforma laboral.

judiciales uejn piumato

«Por la recuperación de la pérdida salarial reclamada por la Corte Suprema. Por la recomposición de octubre. Contra el traspaso. Por el respeto a la carrera administrativa. Y en alerta ante las amenazas de reforma previsional y reforma laboral. Luchamos con dignidad y a paso de vencedores!», expresaron desde el gremio.

La asamblea renovó la mística del sindicato y enfatizó en fortalecer la organización ante los desafíos del país y el mundo del trabajo. Se reivindicó «la fuerza del movimiento obrero organizado» como garantía frente a intentos de desmantelar conquistas sociales y laborales. Además, se reafirmó la defensa de un modelo de desarrollo, producción y trabajo con el pueblo argentino en el centro.

Con información de agencia Mundo Gremial

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.