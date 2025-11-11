Paro nacional de empleados judiciales por salarios y en defensa del sistema jubilatorio

Trabajadores judiciales afiliados a la UEJN harán un banderazo antes del paro nacional por salarios y en defensa del sistema jubilatorio.

Los empleados judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, retoman las acciones de fuerza con un paro nacional esta semana, en vísperas del Día del Empleado Judicial.

Así lo resolvió por unanimidad la 36° Asamblea Nacional Extraordinaria de Representantes, realizada los días 6 y 7 de noviembre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Este martes 11 de noviembre se llevará a cabo un Banderazo Nacional, mientras que el viernes 14 se concretará un Paro Nacional de 24 horas. Las medidas se enmarcan bajo el lema «¡Por el Salario, contra el Traspaso y el Defensa del Sistema Jubilatorio!».

Paro UEJN: Los reclamos de los judiciales

Entre los reclamos centrales figuran: la recuperación de la pérdida salarial reclamada por la Corte Suprema; la recomposición de octubre; el rechazo al traspaso; el respeto a la carrera administrativa; y la alerta ante las amenazas de reforma previsional y reforma laboral.

«Por la recuperación de la pérdida salarial reclamada por la Corte Suprema. Por la recomposición de octubre. Contra el traspaso. Por el respeto a la carrera administrativa. Y en alerta ante las amenazas de reforma previsional y reforma laboral. Luchamos con dignidad y a paso de vencedores!», expresaron desde el gremio.

La asamblea renovó la mística del sindicato y enfatizó en fortalecer la organización ante los desafíos del país y el mundo del trabajo. Se reivindicó «la fuerza del movimiento obrero organizado» como garantía frente a intentos de desmantelar conquistas sociales y laborales. Además, se reafirmó la defensa de un modelo de desarrollo, producción y trabajo con el pueblo argentino en el centro.

Con información de agencia Mundo Gremial