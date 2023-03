Parrilli llamó a una “movilización plena” para pedir por la absolución de Cristina K

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli llamó este lunes a una “movilización plena” para pedir por la “absolución plena” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad y sostuvo que la exmandataria “no es candidata no porque no quiera sino porque está proscripta”.

“Ella está proscripta, no es que no quiera (ser candidata), no puede porque la están proscribiendo en esta democracia constitucional limitada donde los poderes están tergiversados”, expresó Parrilli en diálogo con Radio Futurock.

Para el legislador, “hay una proscripción violenta lisa y llana” ya que a Fernández de Kirchner “la querían muerta, fracasaron y ahora la quieren presa, ese es el objetivo”.

“Tenemos que lograr a absolución total y plena para Cristina”, declaró y agregó que el fallo judicial que la condenó por irregularidades en la obra pública “es político y tiene que ser revertido políticamente”.

Luego de comparar la situación de la Vicepresidenta con la proscripción sufrida por el exmandatario Juan Domingo Perón en 1955, Parrilli criticó el accionar del Poder Judicial en pos de ese objetivo.

“La corrupción de la Justicia con el poder mediático, económico y político está a la vista de todos”, advirtió.

Con información de Télam