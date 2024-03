Patricia Bullrich deja en 20 días la presidencia de Pro y avala que asuma Macri

Patricia Bullrich anticipó que en 20 días dejará la titularidad de Pro y evidenció su apoyo a Mauricio Macri para que se quede con ese puesto.

“ Yo dejo la presidencia de Pro ahora, en unos 20 días, y ahí se verá como es el futuro ”, dijo la ministra de Seguridad en declaraciones a la radio Cadena 3 Rosario.

Para sucederla en Pro y liderar este camino emerge la figura de su propio fundador, Mauricio Macri: «Me parece bien que él asuma este lugar”, sentenció Bullrich.

Cosas «que importan»

“Quiero que llegue rápido el día para no ser más la presidenta de Pro. Estoy absolutamente metida en mis cosas, que son las que importan” , indicó.

En tanto, la funcionaria no incluyó a Horacio Rodríguez Larreta para presidir el PRO: “La verdad es que él está como que no se siente representado por… Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso… Él está buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado. Hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado” , concluyó la ministra.

Con información de agencia NA