Pignanelli declaró que la CGT parará porque el país “va por el mal camino”

El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, opinó este miércoles que la situación económica del país “va por mal camino” y que la huelga de 12 horas convocada por la CGT para el miércoles próximo busca «reaccionar» en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad”, dos iniciativas impulsadas por el presidente, Javier Milei.

“Las cosas van por mal camino, no vienen bien”, evaluó el sindicalista en declaraciones a la radio Urbana Play, y afirmó que el país ingresó en un período de “profunda recesión” económica.

Al respecto, Pignanelli consideró que esta situación no solo es responsabilidad del presidente Milei, sino que “está fallando todo el equipo” de gobierno que lo acompaña.

“Esto me hace acordar a El Fantasma de la Ópera”, comparó en referencia a la obra teatral que en los años 60 fue llevada a la televisión por el actor Narciso Ibáñez Menta y cuyo argumento combinaba, entre otros, elementos de terror y drama.

En tanto, Pignanelli rechazó las críticas hechas por el Gobierno nacional a la huelga programada por la CGT para el miércoles.

En los últimos días, distintos funcionarios del gabinete destacaron que la medida de fuerza impulsada por la central obrera constituye un “récord” en la historia de la democracia moderna, porque se llevará a cabo a poco más de 40 días de iniciado el mandato de Milei.

“¿El DNU y la Ley Ómnibus (Bases) no fueron también en tiempo récord? ¿Si voy a cambiarle la vida a los argentinos en tiempo récord, no tengo que reaccionar? Si no reaccionamos, nos estamos equivocando y no estamos entendiendo” la coyuntura, indicó el gremialista.

Pignanelli aseguró que la fecha de la huelga, prevista para el miércoles próximo, “está firme, salvo que la CGT se reúna (antes) y estratégicamente cambie” el día.

Además, ratificó que con motivo del paro, que incluirá una manifestación frente al Congreso Nacional, funcionará el transporte público de pasajeros entre la 0 y las 19 para facilitar la movilización de quienes decidan protestar. “Yo creo que es acertado porque así la gente va a poder expresar su voluntad libremente”, declaró.

En tanto, Pignanelli explicó que el aumento de salarios bimestral del 38,7% que alcanzó esta semana el gremio con las empresas automotrices busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector sufrida por la inflación “de noviembre y diciembre último”, cuyos índices fueron de 12,8% y 25,5%, respectivamente.

Así, dejó abierta la posibilidad de nuevos convenios salariales que equiparen los haberes con los índices inflacionarios que se registren en los próximos meses.

Con información de la agencia Télam