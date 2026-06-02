¿Cuánto cuesta viajar en micro para ver a Lali en River?

Dormir durante el viaje, ahorrar en alojamiento y llegar directo al recital. Cada vez más argentinos eligen el micro para asistir a grandes shows musicales en otras ciudades, especialmente cuando se trata de eventos masivos como los conciertos de Lali en River Plate.

El cierre de la gira «No vayas a atender cuando el demonio llama», los días 6 y 7 de junio, convertirá al Estadio Monumental en el punto de encuentro de miles de fanáticos que llegarán desde distintos rincones del país para vivir una de las fechas más esperadas del año.

Desde Plataforma10, la plataforma líder de venta de pasajes de micro en Argentina, aseguran que este tipo de eventos genera un fuerte movimiento de pasajeros hacia Buenos Aires y que muchos viajeros organizan verdaderas escapadas exprés para ver a sus artistas favoritos.

En ese contexto, el micro se consolida como uno de los medios de transporte más elegidos para asistir a recitales y festivales: una alternativa que permite viajar de forma más económica, evitar gastos de hotel y hasta regresar al día siguiente durmiendo durante el trayecto.

Viajar para ver a Lali: cuánto cuesta llegar a River desde las provincias

Según datos de Plataforma10, entre las rutas más buscadas para los shows de Lali aparecen ciudades de distintos puntos del país:

Desde Rosario: pasajes desde $19.813 por tramo, con una duración aproximada de entre 4 y 5 horas.

pasajes desde $19.813 por tramo, con una duración aproximada de entre 4 y 5 horas. Desde Paraná, Entre Ríos: pasajes desde $35.000, con una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos.

pasajes desde $35.000, con una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos. Desde Santa Rosa, La Pampa: pasajes desde $40.000, con trayectos de entre 7 y 10 horas.

pasajes desde $40.000, con trayectos de entre 7 y 10 horas. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires: pasajes desde $51.700, con trayectos de aproximadamente 8 horas.

pasajes desde $51.700, con trayectos de aproximadamente 8 horas. Desde Córdoba Capital: pasajes desde $35.000, con viajes de aproximadamente 9 horas.

Lali en River, fechas.

«Los recitales de esta magnitud son un gran motor para el transporte terrestre. Para muchos fans del interior, el micro no es solo cómo llegar, es parte de la experiencia: viajan en grupo, llegan directo al show y vuelven durmiendo. Es la forma más accesible de no perderse a su artista favorito», explica Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

El fenómeno de las “escapadas recitaleras”

Viajar exclusivamente para ir a un show ya se volvió parte de la cultura fan. En muchos casos, los pasajeros salen por la noche, llegan a Buenos Aires el mismo día del recital y emprenden el regreso pocas horas después del evento. El formato permite ahorrar costos de alojamiento, aprovechar mejor el tiempo y evitar manejar después de una jornada intensa.

La tendencia crece especialmente entre jóvenes y grupos de amigos que priorizan experiencias y buscan alternativas más accesibles para asistir a recitales masivos. Así, recitales como los de Lali no solo movilizan fanáticos: también impulsan escapadas, encuentros entre amigos y nuevas formas de viajar vinculadas a la música y las experiencias compartidas, transformando al transporte terrestre en un aliado clave para conectar audiencias de distintas provincias con los principales eventos culturales del país.