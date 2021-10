Precios: Empresarios arman la resistencia y el Gobierno junta a gobernadores e intendentes

Las principales compañías enroladas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) advirtieron que no habrá inversiones ni se crearan empleos por el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno. CAME dijo que no amenazó al Gobierno pero habló de desabastecimiento. En tanto, el Gobierno nacional reune a gobernadores e intendentes para que controlen los precios en los comercios de sus distritos.

Por el lado de los empresarios, la AEA dijo en un comunicado: «La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país».

Señaló que la «experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación».

La asociación dijo que la medida «altera significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social».

De esta forma, AEA se sumó al rechazo a la medida que ya habían manifestado la COPAL (alimenticias) y la Cámara de Comercio.

CAME aclara que no amenazó

El presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, advirtió que habrá desabastecimiento de productos, mientras el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo cruzó, al tildar sus dichos como «amenazas».

El presidente la CAC sostuvo en declaraciones radiales este jueves: «Va a haber desabastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar. No entiendo cómo no se dan cuenta de que eso va a ser así».

Como Feletti interpretó estos dichos como una amenaza, CAME tuvo que aclarar que «en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional«.

«Ante la respuesta que tales expresiones merecieron por parte del secretario de Comercio, la entidad considera oportuno aclarar que estas no tuvieron otro objetivo que el de hacer saber a la opinión pública la postura institucional, basada en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años, aplicadas por casi todos los gobiernos, de diversos signos políticos».

La entidad ratificó el «convencimiento de que la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia no solo para combatir la inflación sino también para alcanzar el desarrollo económico y social al que los argentinos aspiramos».

Asimismo, la entidad reafirmó su «plena vocación de colaborar con las autoridades gubernamentales en lo que esté a su alcance, a fin de promover el crecimiento del sector representado y, por su intermedio, colaborar con el progreso del conjunto de la Nación».

El Gobierno reúne a sus aliados

Ante la resistencia empresaria, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e intendentes del área metropolitana, con el objeto de coordinar medidas destinadas a garantizar el congelamiento de precios de productos de consumo masivo.

«Hay que ponerse a la cabeza del control de los precios: desde la Provincia y los municipios vamos a aportar territorialidad para cuidar el bolsillo de los y las bonaerenses», advirtió Kicillof.

Y agregó que «nuestra propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingresos, terminan consumiendo lo mismo».

En tanto, Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno, destacó que «el Ministerio de Producción, los gobernadores y los intendentes van a controlar los precios«, que se deberán retrotraer al primero de octubre y regirán hasta el 7 de enero de 2022.