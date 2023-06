Presentaron un proyecto para declarar la «emergencia educativa en Argentina»

La senadora por Córdoba, Carmen Rivero (PRO), presentó el proyecto de ley de “Declaración de la emergencia educativa en Argentina” para garantizar que todos los chicos aprendan a leer y escribir en tiempo y forma.

En un panel integrado por Victoria Zorraquín, especialista en educación, investigadora y escritora y Ana Maria Borzone, investigadora del Conicet, doctora en Filosofía y Letras y la exposición de una estudiante de Lenguas de la Universidad de Córdoba, se presentó la iniciativa de la senadora Rivero del PRO de Córdoba.

LEA MÁS EN: Ganó Daniel Scioli y Máximo Kirchner tuvo que aceptar ir a las PASO

La legisladora contó la experiencia de la educación en su provincia: “Si uno camina por los barrios hoy, los chiquitos de 12, 13 años dan por terminada la escolaridad. En la periferia de Córdoba, la mayoría de esos chicos que terminan sexto grado, no sabe leer ni escribir. No sabe al punto que yo les pongo mi nombre y les digo “como suena esta letra” y me dicen “K”, es la “C”. Jamás oyeron los fonemas”.

A su vez, criticó que “el sistema ha abandonado las escuelas, a los directores, a las maestras y por supuesto, a los chicos. Entonces cuando los chicos abandonan la secundaria, no nos podemos sorprender”.

LEA MÁS EN: La inflación bajó al 7,8% en mayo y alivia a Sergio Massa de cara al cierre de candidaturas

Finalmente, Rivero invitó a los senadores “a que se sumen, firmen y adhieran tal cual como lo han hecho 3 senadores más. Quiero agradecer principalmente al senador Alfredo Cornejo que impulsó esto mientras era gobernador de Mendoza, al senador Luis Juez que comparte conmigo esta preocupación y también a la senadora Carolina Losada que le interesa mucho este tema para la provincia de Santa Fe”.