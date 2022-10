Presidenciales 2023: ¿Se bajó Mauricio Macri?

El ex presidente Mauricio Macri confirmó este viernes que ‘no se anotó’ para competir en las elecciones presidenciales de 2023. «Es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia», explicó.

En declaraciones radiales, Macri aseguró que «hoy no gobierna nadie» la Argentina, «ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa«, y consideró que la gestión del Frente de Todos «solamente transcurre, generando parches».

«Juntos por el Cambio adquirió experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 había mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos consciencia de que esa joda de vivir de arriba tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar», agregó el ex mandatario.

«No me he anotado»

Consultado sobre si será precandidato a Presidente en las internas de la alianza opositora, el líder del PRO respondió: «No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia».

«Estoy en la cancha, siempre voy a estar en la cancha. No le voy a abandonar a la gente. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos», señaló en lo que se interpretó como su declinación a una postulación para buscar otro mandato el año que viene aunque dejando la puerta abierta a un cambio de posición.