Primer mapa interactivo sobre Manuel Belgrano y su tiempo

Presentamos a continuación el Primer mapa interactivo sobre el General Manuel Belgrano y su tiempo. A través de 15 cuadros se relatan los principales acontecimientos protagonizados por el abogado porteño y los hechos más destacados producidos simultáneamente en el mundo.

Este mapa no sólo puede ser utilizado por docentes, historiadores o antropólogos en el ámbito geográfico o histórico, sino que también se puede trasladar a otras materias. Sus características básicas son las de proporcionar un marco gráfico y esquemático, para facilitar la comprensión y estimular el aprendizaje, permitiendo aprender, localizar y memorizar los principales conceptos de un tema, o complementar temarios como: la distribución actual de las provincias, topografía, superficies, etc.

Los mapas interactivos son conceptuales y tienen la ventaja de servir para separar la información significativa de la trivial, así como para elegir ejemplificaciones y ayudan a los estudiantes en su papel de aprendices, clarifican el del profesor y crean una atmósfera de mutuo respeto, alentando la cooperación entre el docente y el alumno donde lo importante a conquistar es la significatividad de la información y para compartir el significado.

Red conceptual

A partir de este mapa conceptual, Manuel Belgrano y su tiempo, -como los siguientes, Senderos Históricos, Belgrano y La Campaña al Paraguay, Las Batallas de Belgrano, Las Banderas Belgranianas, Los pueblos originarios de Argentina o Las últimas horas de vida del Prócer también incluidos en este último trabajo- tanto el docente como los alumnos pueden incluir nuevos elementos, encontrar nuevas relaciones entre varios de ellos, intercambiar o incluir representaciones diferentes de un mismo concepto. La red conceptual permite al docente:

– Descubrir concepciones erróneas del alumno, sus significaciones previas y enlazar con ellas o con otros mapas.

– Rastrear requisitos para impartir nuevos contenidos.

– Adecuar el nivel de especificación y complejidad de un mapa al nivel de los alumnos, seleccionando adecuadamente los contenidos.

– Programar niveles de desarrollo diferentes.

– Prever líneas de desarrollo complementario para alumnos aventajados.

– Establecer la secuencia para abordar la unidad, sabiendo que no es seguramente la única línea posible.

Esas virtualidades, junto a su flexibilidad para ser desarrollados a diferente nivel de complejidad, les dan el valor de fórmula adecuada para aplicar por los docentes para diverso tipo de alumnos, según la profundidad del conocimiento del mismo docente.

La virtualidad de estos mapas reside en motivar al alumno, conectar datos, experiencias y elaboraciones conceptuales, estimular una actitud constructivista, histórica y relativa al conocimiento. Analizar conceptos, ideas, teorías, creencias, elaboración o descubrimiento, junto a las circunstancias en las que se produjo, ofrecen una oportunidad educativa y cultural siempre interesante. Un principio que, en Historia, Ciencias sociales, Estudios Ambientales, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, tiene fácil aplicación, pero que sirve de igual modo para materias instrumentales como el Lenguaje y hasta la misma Matemática.

Desarrollo integral y cognitivo de los alumnos

Una actividad es más sustancial que otra si facilita desempeñar al alumno un papel activo como: Investigar, observar, imaginar, entrevistar, exponer y participar en simulaciones, en lugar de escuchar, cumplimentar fichas o participar en acciones rutinarias con el docente. Esas actividades tendrán más valor educativo si exigen que los alumnos examinen temas, aspectos, recogiendo objetos y materiales, tocando, manipulando y no sólo pintando, escribiendo, narrando. Es necesario que los estudiantes examinen temas o aspectos en los que el ciudadano normalmente no se detiene y que muchas veces son ignorados porque no obligan a aceptar cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica que pueden suponer el salirse de caminos muy transitados y probados que no entrañan riesgo.

Además, el uso de mapas ayuda al desarrollo integral y cognitivo de los alumnos proporcionando conceptos espaciales para que los estudiantes conozcan el entorno natural, social e histórico.

Todas estas producciones están dedicadas a los docentes, estudiantes, investigadores e historiadores, tanto del país como del exterior , que ahora, -gracias a las nuevas tecnologías- podrán hacer más ameno el trabajo de transmitir datos históricos para contextualizar la vida de nuestros próceres durante la época de la colonia y la guerra de la Independencia.

Para ver los 15 cuadros hacer click aquí: Manuel Belgrano y su tiempo

Por: Ernesto Martinchuk, periodista