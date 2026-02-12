Reforma Laboral: media sanción del Senado y para Milei fue «histórico»

Con 42 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta dio media sanción al proyecto que moderniza la legislación laboral. El oficialismo celebró el triunfo con la presencia de Karina Milei en el recinto. La iniciativa pasa ahora a Diputados.

El gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos positivos y logró la media sanción de su ambiciosa reforma laboral, un proyecto que modifica de raíz un entramado normativo que, según la mirada oficial, mantenía a millones de argentinos fuera del sistema. La votación en general fue el preludio de una sesión extensa que luego desmenuzó uno por uno los 26 títulos de la iniciativa, todos aprobados sin excepción.

El presidente no tardó en manifestarse. Apenas conocido el resultado, escribió en su cuenta de X un mensaje escueto pero elocuente: «Histórico. VLLC». Las siglas que identifican su sello político sellaron una jornada que el oficialismo inscribió como un hito de su gestión.

La noche en el recinto y la irrupción de Karina Milei

Pasada la medianoche, cuando el jefe del bloque peronista José Mayans aún ocupaba la palabra, un movimiento llamó la atención en los palcos. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó al recinto acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo «Lule» Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo los honores y presentó a la hermana del mandatario, quien respondió con una leve sonrisa mientras se ubicaba a la espera de la votación.

El tiempo de espera se extendió casi una hora, pero el desenlace fue el deseado. Patricia Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza, tuvo a su cargo el discurso de cierre. Minutos después, cuando los números confirmaron el triunfo por 42 votos contra 30, la ministra subió al palco para fundirse en abrazos con los funcionarios nacionales. La imagen del festejo quedó grabada como la postal de una noche que el oficialismo considera bisagra.

El arco de apoyos que hizo posible el triunfo

El respaldo al proyecto de reforma laboral se construyó sobre una base heterogénea que excedió ampliamente las fronteras de La Libertad Avanza. Los 20 senadores del bloque libertario aportaron el piso, pero fue decisivo el acompañamiento de 10 legisladores de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y un voto individual de cada uno de los siguientes espacios: Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños.

Detrás de esos votos se asomaron los gobernadores. La Casa Rosada logró alinear a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Chubut, Ignacio Torres; Neuquén, Rolando Figueroa; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Córdoba, Martín Llayorda; y Misiones, Hugo Passalacqua. Todos ellos, de distintos signos políticos, confluyeron en dar luz verde a una norma que consideran necesaria para actualizar las relaciones laborales.

El rechazo del peronismo y las cuentas para Diputados

En la vereda opuesta, los 30 votos negativos fueron aportados casi en su totalidad por el interbloque peronista, que reúne al bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero. Dos legisladores santacruceños se sumaron al rechazo, pero la fuerza opositora no pudo torcer el resultado.

Con la media sanción en el bolsillo, la atención se traslada ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene la primera minoría en ese cuerpo y aspira a poder votar la iniciativa antes del 27 de febrero. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, celebró el resultado en sus redes sociales y marcó el rumbo: «La modernización laboral ya tiene media sanción en general. Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema». En un mensaje dirigido a los senadores, los felicitó «por dar este paso» y extendió el reconocimiento «a la mesa política de Casa Rosada, que empuja todos los días para que estos cambios avancen».

Los números de una votación que marca un precedente

La sesión en el Senado no fue solo una votación más. Fue la constatación de que el oficialismo libertario puede tejer acuerdos transversales cuando el objetivo es modificar estructuras que considera anquilosadas. El proyecto de reforma laboral, que ahora deberá sortear el filtro de Diputados, ya tiene su primer gran espaldarazo. La celebración en el palco, con Karina Milei como figura central, fue la confirmación de que en la Casa Rosada consideran esta media sanción como un paso firme hacia una transformación que promete reconfigurar el mercado de trabajo argentino.