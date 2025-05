Remises en alerta: acusan a De Rentas por desconocer convenios y ‘contratos leoninos’

Se trata de la empresa que proporciona autos para que los choferes se suban a aplicaciones móviles. Cobran por adelantado y el gremio de remises denuncia «explotación».

«Quieren explotar a los trabajadores y no cumplir ninguna de las leyes de tránsito ni la Ley de Contrato de Trabajo» planteó Alejandro Poli, el líder de la Federación de Remiseros.

La irrupción en el mercado de De Rentas, una empresa argentina de alquiler de vehículos que se especializa en el alquiler de coches para conductores de aplicaciones de movilidad, como Uber, está generando un fuerte ruido en la actividad de los resmises. Es que la firma se negó a comparecer para discutir las condiciones laborales con sus choferes ante lo que fue una citación del Gobierno porteño.

«Aplicación ilegal»

«La aplicación de UBER no tiene CUIT en la Argentina y De Rentas está poniendo autos a trabajar en una aplicación que es ilegal. No sólo Uber el ilegal, ellos también», aseguró Alejandro Poli el titular de la Federación Argentina de Remiseros (Farem).

«Están poniendo autos alquilándoselos a la gente, sin registro profesional, sin la habilitación para remis, sin cumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo y sin respetar las leyes de tránsito. Les hacen un contrato leonino por el que tienen que pagar por semana y por adelantado para trabajar. Es como volver a 1930», añadió el gremialista.

El modelo de negocio de De Rentas se enfoca en brindar vehículos a conductores para que puedan generar ingresos a través de estas plataformas que todavía no fueron habilitadas en el país.

«No quieren cumplir ninguna de las leyes de tránsito»

Poli además cuestionó la falta de diálogo sobre la cuestión: «Encima cuando los citan del Ministerio de Trabajo para que sepan que hay un convenio colectivo de trabajo que reglamenta la actividad de los choferes de remises y de aplicación no se presentan porque siguen el mal ejemplo de Uber. Quieren explotar a los trabajadores y no cumplir ninguna de las leyes de tránsito ni la Ley de Contrato de Trabajo».

«Que la gente sepa que cuando va arriba de un auto de rentas no sólo no está habilitado para transportar pasajeros, no tiene seguro y los choferes no tienen registro profesional», remarcó Poli y concluyó: «Esta empresa De Rentas que se la pasa haciendo publicidad en los autos de carrera y generando recursos de los trabajadores explotados, no cumple con ningún requisito de la ley».

Con información de Infogremiales