Ricardo Alfonsín repudió los allanamientos a periodistas

El candidato a Diputado Nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, se refirió a la decisión de la justicia de impedir la difusión de los audios de Karina Milei y allanar a periodistas.

Ricardo Alfonsín habló este martes de la decisión de la justicia de impedir la difusión de los audios de Karina Milei a través de cualquier medio de comunicación escrito o audiovisual o por las redes sociales o plataformas web.

Al respecto señaló en su cuenta de la red X, Alfonsín expresó: “El gobierno, en un acto violatorio de la libertad de expresión y el derecho a la información, pidió a la Justicia que se allane el domicilio de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial. Espero la Justicia ponga las cosas en su lugar y que todas las instituciones manifiesten su repudio. Mi solidaridad con ambos”.

En un mensaje anterior, el candidato a diputado también advirtió: «Nadie debería sorprenderse: todo lo q está ocurriendo con esta gestión podía adivinarse en la campaña del 2023. Y no me refiero a “los ciudadanos de a pie” sino a los políticos. Q muchos de estos no lo hayan advertido sólo puede atribuirse a falta de lucidez política. ¿Será así?»